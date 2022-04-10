Оточений захисник Маріуполя підірвав себе разом з радіостанцією

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 36

Старший офіцер українських Прикордонних військ в Маріуполі підірвав себе разом із радіостанцією, аби вона не дісталася ворогу. Про це під час брифінгу повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

- За попередніми даними, сьогодні в Маріуполі один із старших офіцерів Прикордонних військ, будучи оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. Останніми словами в радіостанції були «Слава Україні!». Низький уклін, слава і честь нашим прикордонникам!, – зазначив Арестович.

Нагадаємо, що Маріуполь фактично знищений російськими військами, туди не можливо доставити гуманітарну допомогу, а місцевих мешканців розстрілюють росіяни. Українські військові мали можливість покинути Маріуполь, проте відмовились і мужньо тримають оборону, стримуючи близько 10 тисяч окупантів.