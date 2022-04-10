Оточений захисник Маріуполя підірвав себе разом з радіостанцією

Старший офіцер українських Прикордонних військ в Маріуполі підірвав себе разом із радіостанцією, аби вона не дісталася ворогу. Про це під час брифінгу повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.
Нагадаємо, що Маріуполь фактично знищений російськими військами, туди не можливо доставити гуманітарну допомогу, а місцевих мешканців розстрілюють росіяни. Українські військові мали можливість покинути Маріуполь, проте відмовились і мужньо тримають оборону, стримуючи близько 10 тисяч окупантів.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер