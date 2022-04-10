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Маріуполь – це серце війни, яке дає змогу утримувати наші позиції на сході держави

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 123

  

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Associated Press

Завдяки українським захисникам у місті Маріуполі на Донеччині Україна сьогодні утримує міцні позиції на сході та має більш упевнені позиції на переговорах із російською федерацією.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Associated Press.

- Маріуполь – це серце цієї війни на сьогодні. Воно б’ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть більш слабкі позиції. Вони (захисники Маріуполя – ред.) – люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Що міцніша наша позиція в Маріуполі, то міцнішою буде наша позиція на сході держави. І наші позиції будуть більш міцними в ООС, – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що такий стан справ створює переваги для України в переговорному процесі з Російською Федерацією.

- Якщо в нас буде слабка ситуація в усіх цих напрямках, то ми можемо не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія робитиме всі кроки, які можуть призвести знову до повернення навіть у ті місця, які ми зараз деокупували. Вони можуть піти на це. І там уже наша ситуація в перемовинах буде більш слабкою і, може, навіть нецікавою для російської сторони, – сказав Президент.

Глава держави переконаний, що українські громадяни сприймуть мир, адже вони хочуть, щоб війна закінчилася на умовах України.

- Я впевнений у тому, що є люди, які щось втратили – кожна сім’я щось втратила. Є люди, які втратили дітей, і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир і на будь-яких умовах і в будь-який час. Тому що це велика рана й велика трагедія – втратити близьких, рідних людей. Але якщо ми говоримо не емоційно, хоча це складно, ми повинні розуміти, що будь-яка війна повинна закінчитися миром або закінчується мільйонами жертв. І все одно навіть там, де мільйони жертв, усе приходить до миру, до закінчення війни, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що в нинішніх умовах треба боротися за життя людей, тому дуже важливо зупинити цю війну.

- Емоційно складно. Ніхто не хоче в принципі домовлятися з людьми, які катували цей народ, – зауважив Глава держави

Однак, він додав, що не можна втрачати можливості закінчення війни шляхом дипломатичних рішень.

- Ми не можемо собі дозволити вирішувати за мільйони людей, які хочуть зупинити війну й казати: ні, ми не готові говорити, тому що це – вбивці, – наголосив він.

На переконання Президента, якби Україна була членом НАТО, цієї війни можна було б уникнути або принаймні змінити її сценарій.

- У нас було б плече близьких сусідів, потужних сусідів. Ми разом могли б воювати. І впевнені, що війни все ж таки не було б, – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що Захід запізнився з наданням Україні деяких видів озброєння, яке можна було передати ще до загибелі великої кількості українців, наприклад у тому ж Маріуполі.

Водночас, за його словами, деякі європейські лідери вже змінили свою думку й зараз підтримують постачання зброї нашій країні.

- Я це справді бачу. І деякі європейські лідери змінили свою позицію. Але ви бачите ціну цих змін, – резюмував Президент.


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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти переговори президент Зеленский
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