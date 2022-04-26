Цього року вартість енергоносіїв збільшиться на 50%, продуктів - на 23 %, - Світовий банк

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Сировинні ринки зазнають одного з найсерйозніших шоків пропозиції за десятиліття через війну, розвязану росією в Україні

Ціни на енергоресурси та продукти харчування у світі різко зростуть цього року внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це йдеться у щоквартальній доповіді Світового банку, повідомляє Інтерфакс-Україна

Згідно з прогнозом Світового банку, глобальні ціни на енергоносії у 2022 році збільшаться на 50,5% порівняно з 2021 роком, а у 2023 році знизяться на 12,4%. Очікується також, що вартість продуктів харчування підвищиться на 22,9% цього року та зменшиться на 10,4% наступного.

У Світовому банку вважають, що сировинні ринки зазнають одного з найсерйозніших шоків пропозиції за десятиліття через війну в Україні, яку розв'язала проти неї росія. Спричинене цим підвищення цін на продукти харчування та енергоносії матиме гуманітарні й економічні наслідки. Зростання цін на сировину посилить і без того високий ціновий тиск у всьому світі.

Крім того прогнозують, що цього року ціни на пшеницю підвищаться більше ніж на 40% і сягнуть рекордних максимумів.

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