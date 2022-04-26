В Україні злетіли ціни на овочі: які подорожчали найбільше

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В Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем середні ціни на свіжі овочі значно зросли.

За даними сайту «Мінфін», у березні огірки коштували в середньому 79,58 грн/кг, а зараз - 85,97 грн/кг. Значно подорожчали огірки короткоплідні - з 80,72 грн/кг до 137 грн/кг та огірки тепличні - з 83,40 грн/кг до 119,90 грн/кг.

Помідори червоні в минулому місяці коштували 70,31 грн/кг, тепер - 85,40 грн/кг. Помідори рожеві здорожчали з 89,50 грн/кг до 149,70 грн/кг, помідори сливка - з 82,99 грн/кг до 101,20 грн/кг.

Кілограм цибулі ріпчастої можна наразі купити в середньому за 18,93 грн/кг (минулого місяця ціна була 16,75 грн/кг), а цибулі синьої - за 39,90 грн/кг (була 24,66 грн/кг).

Більше ніж на 18 грн подорожчала молода картопля - наразі її середня ціна 45,25 грн/кг.

Разом з тим капуста молода впала в ціні з 53,38 грн/кг до 41,90 грн/кг, а капуста білокачанна – з 24,34 грн/кг до 22,62 грн/кг.