Малювальний фронт завойовує серця кременчуцьких військових

Сьогодні, 07:39 Переглядів: 328

Військові з Кременчука боронять спокій міста та України. Для їх підтримки волонтери дістають неможливе – амуніцію, засоби зв’язку… Але найціннішими та довгоочікуваним и є дитячі малюнки. Малюнки, які від щирого серця малюють дітлахи, щоб порадувати та підтримати наших військових. Тут і жовто-блакитне серце, рідний дім, міньйони з чубом й такі необхідні слова підтримки.

Дитячі малюнки дарують військовим на день народження або просто радують після важкого дня.

Кожен з нас, на своєму фронті, наближає перемогу України! Ми вже на день ближче до нашої перемоги та миру!