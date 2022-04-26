Малювальний фронт завойовує серця кременчуцьких військових

Військові з Кременчука боронять спокій міста та України. Для їх підтримки волонтери дістають неможливе – амуніцію, засоби зв’язку… Але найціннішими та довгоочікуваним и є дитячі малюнки. Малюнки, які від щирого серця малюють дітлахи, щоб порадувати та підтримати наших військових. Тут і жовто-блакитне серце, рідний дім, міньйони з чубом й такі необхідні слова підтримки.
Дитячі малюнки дарують військовим на день народження або просто радують після важкого дня.
Кожен з нас, на своєму фронті, наближає перемогу України! Ми вже на день ближче до нашої перемоги та миру!
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер