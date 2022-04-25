Бо не треба було пхатись по засіяному: українські військові підбили у полі ворожу БМП

Бійці 128-ї бригади знищили російську БМП, про що повідомили у Фейсбуці.
Російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак зразу була засічена нашими бійцями.
Як повідомляють у бригаді, якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків. Утім, маневри тривали недовго – за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу.
У результаті влучання в БМП здетонував боєкомплект, від вибуху башту з гарматою відірвало й кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер