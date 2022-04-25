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Бо не треба було пхатись по засіяному: українські військові підбили у полі ворожу БМП

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 153

 

Тому аж башту відірвало

Бійці 128-ї бригади знищили російську БМП, про що повідомили у Фейсбуці.

Російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак зразу була засічена нашими бійцями.

Як повідомляють у бригаді, якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків. Утім, маневри тривали недовго – за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу.

У результаті влучання в БМП здетонував боєкомплект, від вибуху башту з гарматою відірвало й кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув.

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Автор: Руслана Горгола

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Теги: війна
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