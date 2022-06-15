З вертольота кременчужанам бажають вдалого відпочинку

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А ви бачили цей вертоліт?
Кременчужани та гості міста неодноразово на пляжі бачили вертоліт, який вітав присутніх та бажав гарного відпочинку.
Тепер з'явилося відео як національна поліція вітає кременчужан на пляжі.
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