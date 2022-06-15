З вертольота кременчужанам бажають вдалого відпочинку

Вчора, 22:00 Переглядів: 799

А ви бачили цей вертоліт?

Кременчужани та гості міста неодноразово на пляжі бачили вертоліт, який вітав присутніх та бажав гарного відпочинку.

- Національна поліція вітає кременчужан і бажає гарного відпочинку. Слава Україні! - вітали правоохоронці.

Тепер з'явилося відео як національна поліція вітає кременчужан на пляжі.