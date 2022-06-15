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$1 млрд: що входить у пакет допомоги США Україні

Вчора, 21:29 Переглядів: 341

 Артилерія, боєприпаси для ракетний систем та озброєння берегової лінії

Президент США Джо Байден розповів, що входить у пакет військової допомоги Україні в розмірі мільярд доларів. Про це йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому, пише Лівий берег. 

«Я підтвердив свою відданість тому, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, коли вона захищає свою демократію та підтримує свої суверенітет і територіальну цілісність перед обличчям неспровокованої російської агресії», - сказав  Байден.

Так, пакет  військової допомоги Україні включає:

додаткову артилерію;

озброєння берегової оборони;

боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Байден також повідомив, що США нададуть Україні гуманітарну допомогу в розмірі $225 млн у тому числі шляхом постачання безпечної питної води, найважливіших медичних товарів та медичної допомоги, їжі, житла та готівки для сімей, щоб придбати речі першої необхідності.

Байден також повідомив, що нині вранці провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським; обговорили ситуацію з російським вторгненням.

Раніше про виділення додаткового мільярда доларів військової допомоги Україні писало видання  Bloomberg. Військова допомога мала включати поставки протикорабельних ракет Гарпун.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Укрінформ
Теги: допомога США зброя
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