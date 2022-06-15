Боєць з Кременчука Всеволод Сапун поступився у чвертьфіналі чемпіонату Європи

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 39

У Бухаресті відбувся чемпіонат Європи з греко-римської боротьби серед спортсменів U-17. У складі збірної України на турнірі змагався кременчужанин Всеволод Сапун. Вихованець Кременчуцького спортивного ліцею ім.Піддубного боровся у ваговій категорії до 51 кг.

У першому поєдинку Всеволоду протистояв болгарський борець Христо Бисеров Валентінов. Наш спортсмен впевнено переміг та вийшов до чвертьфіналу.

Наступним суперником Всеволода став німець Лукас Бензінг. У напруженому поєдинку переміг німець.