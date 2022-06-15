Поліція затримала ранкового «мінера» потягу у Полтаві

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 212

Йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі

Поліція встановила особу чоловіка, який 15 червня зранку повідомив про замінування пасажирського потяга у Полтаві.

Ним виявився 50-річний житель одного із сіл Полтавської громади. Наразі він дає свідчення поліції.

Нагадаємо, сьогодні близько 8 ранку невідомий потелефонував до поліції та повідомив про замінування пасажирського потягу в Полтаві Залізничні вокзали Полтави обстежили поліцейські вибухотехнічної служби та рятувальники. Загрози не виявили.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.