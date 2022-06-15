На яких пляжах Кременчука працюють рятувальники (перелік)

У мерії Кременчука опублікували перелік місць відпочинку, облаштованих сезонними рятувальними постами.

Центральний міський пляж на Дніпрі;

пляж у районі парку Воїнів-інтернаціоналістів на р. Сухий Кагамлик;

на р. Дніпро на намитій косі в районі парку Придніпровський;

на р. Дніпро у районі колишньої човнової станції «Демурівка» у Крюкові;

біля бару «Восьминіг» на р. Дніпро;

у районі човнової станції №1 по вулиці Чумацький шлях на р. Дніпро;

на річці Сухий Кагамлик, у районі спорткомплексу «СпортЛайф» по проспекту Лесі Українки, 120;

на р. Сухий Кагамлик у місці відпочинку по вулиці Керченській;