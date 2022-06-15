На яких пляжах Кременчука працюють рятувальники (перелік)
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Офіційних пляжів, як і раніше, у місті залишається два
У мерії Кременчука опублікували перелік місць відпочинку, облаштованих сезонними рятувальними постами.
- Центральний міський пляж на Дніпрі;
- пляж у районі парку Воїнів-інтернаціоналістів на р. Сухий Кагамлик;
- на р. Дніпро на намитій косі в районі парку Придніпровський;
- на р. Дніпро у районі колишньої човнової станції «Демурівка» у Крюкові;
- біля бару «Восьминіг» на р. Дніпро;
- у районі човнової станції №1 по вулиці Чумацький шлях на р. Дніпро;
- на річці Сухий Кагамлик, у районі спорткомплексу «СпортЛайф» по проспекту Лесі Українки, 120;
- на р. Сухий Кагамлик у місці відпочинку по вулиці Керченській;
- на р. Сухий Кагамлик у районі перехрестя вулиць Героїв України та Героїв Крут на Молодіжному.
Нагадаємо, спеціально створена робоча група 2-го червня провели перевірку стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, розташованих на території Кременчука. За її результатами у місті для відпочинку людей на воді офіційно визначено та обладнано два місця: центральний міський пляж, на якому обладнано стаціонарний рятувальний пост та пляж в районі парку «Воїнів Інтернаціоналістів».
Автор: Олеся Данилова
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