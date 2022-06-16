СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів

Служба безпеки України викрила у Волинській області відразу дві схеми махінацій з гуманітарною допомогою, зокрема автомобілями. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинської області.
Оперативники зафіксували продаж одного такого автомобіля за суму понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у $12 тис. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Іншу схему організував мешканець міста Ковель, який ввозив автівки з країн ЄС як гуманітарну допомогу, а надалі продавав їх на загальних підставах. Правоохоронці викрили зловмисника під час продажу двох транспортних засобів на загальну суму понад пів мільйона гривень.
Вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, за вже згаданою статтею.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер