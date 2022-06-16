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Надзвичайні новини, Україна, Світ

СБУ заблокувала схеми продажу гуманітарних автомобілів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 149

 

Кому війна, а кому...

Служба безпеки України викрила у Волинській області відразу дві схеми махінацій з гуманітарною допомогою, зокрема автомобілями. Про це повідомляє Управління СБУ у Волинської області.

- Одну зі схем співробітники СБУ викрили у Луцьку. У ній задіяна одна із громадських організацій Волині. Правоохоронці встановили, що організація ввозила автомобілі на територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а в подальшому автівки продавались за готівку, - йдеться у повідомленні.

Оперативники зафіксували продаж одного такого автомобіля за суму понад 100 тис. грн. Також представник громадської організації обіцяв продати карету швидкої допомоги, ввезеної в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Її вартість зловмисник оцінив у $12 тис. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншу схему організував мешканець міста Ковель, який ввозив автівки з країн ЄС як гуманітарну допомогу, а надалі продавав їх на загальних підставах. Правоохоронці викрили зловмисника під час продажу двох транспортних засобів на загальну суму понад пів мільйона гривень.

Вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, за вже згаданою статтею.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: гуманітана допомога СБУ
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