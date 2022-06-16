Як минула ніч: 4 загиблих від авіаудару по Сумщині, знищений вагон з продуктами та «приліт» по підприємству на Дніпроперовщині

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 038

Збройні сили відбили російський штурм Тошківки у Луганській області, штурм Сєвєродонецька триває, захисники тримають оборону.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

- Ворог тисне в Сєвєродонецьку та Тошківці, спалює села Гірської та Попаснянської громад. Збройні сили України стримують ворога, як тільки можна. Вчора відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань більшає щодня.

За словами голови ОВА, російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк.

В ніч на 16 червня по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.

У ОВА кажуть, що це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі.

Також близько 5.00 по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів.

Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens.

На Сході російські загарбники розбили ракетою вагон з гуманітарною допомогою для маріупольців у евакуації. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

- …російська ракета влучила у вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати Донеччину та тепер вплине на маріупольців по центрах ЯМаріуполь.

Через ракетні удари росіян у Новомосковському районі Дніпропетровської області зруйновано будівельне підприємство. Про це повідомило ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За інформацією рятувальників, знищена будівля виробництва. На місці події сталася пожежа, рятувальники розбирають завали.

За попередніми даними, з людей ніхто не постраждав.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські окупанти 15 червня обстріляли ракетами Покровськ та селище Гришине Донецької області. Унаслідок цього двоє цивільних отримали поранення, було зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, метеостанція і ферма, на якій загинули близько 30 тварин.

російські війська, ймовірно, здійснюють обстріли тимчасово окупованого Донецька, видаючи їх за дії ЗСУ, щоб стримати проукраїнські настрої в регіоні та посилити мобілізацію в так званих «Л/ДНР» — про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).