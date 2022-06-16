«Кремінь» 2006 долучився до благодійного турніру на підтримку ЗСУ

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11 червня у селищі Семенівка на стадіоні «Колос» відбувся благодійний турнір із футболу на підтримку Збройних Сил України. У турнірі взяли участь 4 команди: «Бордо» (Хорол), «Круть і Ко» (Семенівка), «Мрія» (Полтава), «Кремінь» 2006 (Кременчук). На змаганнях вдалося зібрати 4 175 грн для військових, які наразі перебувають на передовій, захищаючи цілісність України.

- Через збройну агресію рф в Україні призупинили усі змагання на професійному та аматорському рівнях. Багато спортсменів взяли у руки зброю та захищають нашу землю від ворога. Багато професійних футболістів та аматорів стали волонтерами і в такий спосіб допомагають Збройним Силам України, наближають нашу перемогу! Дякую усім організаторам благодійного турніру, а також учасникам, які зголосилися і підтримали його. Цей захід – невеликий вклад у нашу загальну велику перемогу. Разом ми переможемо ворога! Слава Україні! - зазначила Людмила Павлівна, Семенівський селищний голова.

Перед початком благодійного турніру учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв України, які загинули, обороняючи нашу Батьківщину від російських окупантів.

У першій грі вихованці Олександра Зозулі «Кремінь» 2006 зустрівся з «Бордо». Основний час команди грали внічию. За результатами післяматчевих пенальті з рахунком 6:5 перемогу здобула команда «Бордо» (Хорол).

В боротьбі за третє місце «Кремінь» поступився досвідченій полтавській «Мрії», де грали гравці полтавської «Ворскли»: Олег Чуваєв, Олександр Чижов та учасник Ліги Європи Олег Баранник. Матч завершився з рахунком 4:1.

Після запеклих боїв футболістів пригостили смачною юшкою і кашею.