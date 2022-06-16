«Кремінь» 2006 долучився до благодійного турніру на підтримку ЗСУ

11 червня у селищі Семенівка на стадіоні «Колос» відбувся благодійний турнір із футболу на підтримку Збройних Сил України. У турнірі взяли участь 4 команди: «Бордо» (Хорол), «Круть і Ко» (Семенівка), «Мрія» (Полтава), «Кремінь» 2006 (Кременчук). На змаганнях вдалося зібрати 4 175 грн для військових, які наразі перебувають на передовій, захищаючи цілісність України.
Перед початком благодійного турніру учасники хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв України, які загинули, обороняючи нашу Батьківщину від російських окупантів.
У першій грі вихованці Олександра Зозулі «Кремінь» 2006 зустрівся з «Бордо». Основний час команди грали внічию. За результатами післяматчевих пенальті з рахунком 6:5 перемогу здобула команда «Бордо» (Хорол).
В боротьбі за третє місце «Кремінь» поступився досвідченій полтавській «Мрії», де грали гравці полтавської «Ворскли»: Олег Чуваєв, Олександр Чижов та учасник Ліги Європи Олег Баранник. Матч завершився з рахунком 4:1.
Після запеклих боїв футболістів пригостили смачною юшкою і кашею.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер