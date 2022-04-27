Вітаємо у Кременчуці: пам’ятка для вимушених переселенців

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 536

Інформація для переселенців, які оселились у Кременчуці

Ми спробували зібрати корисну інформацію для людей, які волею страшних обставин оселилися у нашому місті.

Куди йти, якщо ви щойно приїхали

Вас цілодобово чекають на вул. Єднання України, 7 (колишня вул. Маяковського). Це Центр тимчасового розміщення «Кременчук» (нагірна частина міста).

Тут вас мають нагодувати (або принаймні напоїти гарячим чаєм) та надати максимальну інформацію щодо подальших дій.

Крім Центру тимчасового розміщення у Кременчуці діє ще 31 пункт. Вони розміщені у різних частинах міста. Серед них гуртожитки, медичні та освітні заклади, приміщення. що передав бізнес на потреби переселенців. На вул. Єднання, 7 вам мають повідомити про наявність вільних місць та скерувати подальші дії.

Телефон гарячої лінії «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21 - цілодобово.

Зареєструватись як внутрішньо переміщена особа

Ця процедура потрібна як мінімум для того, аби отримати допомогу як переселенець. Залежно від роботи держреєстрів, довідку про статус ВПО можна отримати у той самий день або протягом кількох днів.





Для отримання довідки потрібно звернутись до ЦНАПу або його відділів:

головний офіс ЦНАП (вул.Гагаріна, 14) - з понеділка по суботу (пн, пт: 8.00-17.00, сб: 8.00-16.00);

Автозаводський відділ ЦНАП (Героїв України, 11-А) - з понеділка по суботу (пн.- пт: 8.00 - 17.00, сб: 8.00-16.00);

Крюківський відділ ЦНАП (вул. Івана Приходька, 90) - з понеділка по п’ятницю (пн, - чт: 8.00-17.00, пт: 8.00-16.00)

Довідки: 096-097-15-88, 050-255-15-88 у години роботи ЦНАП.

Щоб зареєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендують використовувати вайбер-чат.

Які документи потрібні для оформлення допомоги, читайте тут.

Статус переселенця та допомогу можна отримати онлайн (інструкція).

Зазначимо, що для вимушених переселенців працює дві програми допомоги - від держави та від ООН. Днями в уряді анонсували третю - спільно з Червоним Хрестом.

Харчування

Зареєстровані переселенці мають право на безкоштовні продуктові набори. Їх - три види. У мерії нам пояснили, що набори формуються з наявних на складі продуктів, і це - тижневий запас продуктів. Утім, запевнили, що продуктові набори видають по мірі необхідності. Приміром, 26 квітня переселенцям видали 366 продуктових наборів. Також близько щодня 1,5 тисячі переміщених осіб отримують гаряче харчування

Щоб отримати продуктові набори або гаряче харчування, треба звернутись на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук».

ВАЖЛИВО! На отримання гуманітарної допомоги, у тому числі продуктових наборів, необхідно бути зареєстрованим у Кременчуцькій громаді - до її складу входять Кременчук та 4 села: Потоки, Мала Кохнівка, Придніпрянське та Соснівка. Тобто, якщо ви зареєстровані у Піщаному, Садках або інших навколишніх селах, вам треба звернутися до органів місцевого самоврядування цих населених пунктів.

Охорона здоров'я

Внутрішньо переміщеним особам первинна та вторинна допомога надається незалежно від місця реєстрації. Втім, батькам малечі та людям із хронічними хворобами варто укласти декларацію із кременчуцькими лікарями. З укладеною декларацію можна отримувати необхідні ліки.

Медичні заклади міста - ТУТ.





Освіта

Внутрішньо переміщені особи мають право здобувати освіту в навчальних закладах міста. За даними мерії, батькам потрібно звернутись до адміністрації школи, і дитину зарахують. Дошкільні навчальні заклади наразі не працюють.

Департамент освіти Кременчука - ТУТ.