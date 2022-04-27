Вітаємо у Кременчуці: пам’ятка для вимушених переселенців

Ми спробували зібрати корисну інформацію для людей, які волею страшних обставин оселилися у нашому місті.
Вас цілодобово чекають на вул. Єднання України, 7 (колишня вул. Маяковського). Це Центр тимчасового розміщення «Кременчук» (нагірна частина міста).
Тут вас мають нагодувати (або принаймні напоїти гарячим чаєм) та надати максимальну інформацію щодо подальших дій.
Крім Центру тимчасового розміщення у Кременчуці діє ще 31 пункт. Вони розміщені у різних частинах міста. Серед них гуртожитки, медичні та освітні заклади, приміщення. що передав бізнес на потреби переселенців. На вул. Єднання, 7 вам мають повідомити про наявність вільних місць та скерувати подальші дії.
Телефон гарячої лінії «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21 - цілодобово.
Ця процедура потрібна як мінімум для того, аби отримати допомогу як переселенець. Залежно від роботи держреєстрів, довідку про статус ВПО можна отримати у той самий день або протягом кількох днів.
Щоб зареєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендують використовувати вайбер-чат.
Які документи потрібні для оформлення допомоги, читайте тут.
Статус переселенця та допомогу можна отримати онлайн (інструкція).
Зазначимо, що для вимушених переселенців працює дві програми допомоги - від держави та від ООН. Днями в уряді анонсували третю - спільно з Червоним Хрестом.
Зареєстровані переселенці мають право на безкоштовні продуктові набори. Їх - три види. У мерії нам пояснили, що набори формуються з наявних на складі продуктів, і це - тижневий запас продуктів. Утім, запевнили, що продуктові набори видають по мірі необхідності. Приміром, 26 квітня переселенцям видали 366 продуктових наборів. Також близько щодня 1,5 тисячі переміщених осіб отримують гаряче харчування
Щоб отримати продуктові набори або гаряче харчування, треба звернутись на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук».
Внутрішньо переміщеним особам первинна та вторинна допомога надається незалежно від місця реєстрації. Втім, батькам малечі та людям із хронічними хворобами варто укласти декларацію із кременчуцькими лікарями. З укладеною декларацію можна отримувати необхідні ліки.
Медичні заклади міста - ТУТ.
Внутрішньо переміщені особи мають право здобувати освіту в навчальних закладах міста. За даними мерії, батькам потрібно звернутись до адміністрації школи, і дитину зарахують. Дошкільні навчальні заклади наразі не працюють.
Департамент освіти Кременчука - ТУТ.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер