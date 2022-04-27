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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Джонсон підтвердив право України атакувати цілі на території рф, а Подоляк заявив про «карму»

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 589

 

Масові пожежі у прикордонних областях росії на паливних базах та складах озброєння є кармою та «божественним втручанням у справи грішників»

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав заяву свого міністра оборони про право України атакувати цілі на території Росії

Про це повідомляє BBC News.

За словами Джонсона, Британія не хоче, аби війна перекинулася за межі України, але він згоден із заявою міністра оборони Джеймса Гіппі, що українці мають право атакувати об’єкти в рф, адже росіяни розв’язали війну та є агресорами.

- Ми не хочемо, щоб криза виходила за межі України. Але українці, зрозуміло, як сказав Джеймс Гіппі, мають право захищатися. На них нападають з території Росії… вони мають право захищатися, — сказав Борис Джонсон.

У Зеленського теж відреагували на численні вибухи та пожежі останніх днів у росії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав масові пожежі у Білгородській, Воронезькій та Курській областях на паливних базах кармою та боргами, які «доведеться повертати».

Про це він написав у своєму Telegram-канал.

- Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви (росіяни – ред.) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх сферах, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вийде. І тому роззброєння білгородсько-воронежських складів убивць - абсолютно природний, процес. Карма - штука жорстока, - заявив Михайло Подоляк.

Він не виключив навіть втручання божої кари в даному випадку через масові вбивства жителів Маріуполя перед Великоднем.

- І знову ж таки повторюю: причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до… божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі, - резюмував радник глави Офісу президента.

Сьогодні Михайло Подоляк заявив, що Україна виключає свою демілітаризацію, яка є однією з вимог російської федерації, але це буде демілітаризація саме рф. Він зазначив, що після вчорашньої зустрічі міністрів оборони на базі США в Рамштайні (Німеччина) поставки зброї для України будуть прискорені.

- Однією з дивних вимог Росії на початку війни була «повна демілітаризація» України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для росії. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї - Україна істотно посилюється, - зазначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляка у своєму Twitter 
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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна Велика Британія Росія пожежі
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