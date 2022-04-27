Джонсон підтвердив право України атакувати цілі на території рф, а Подоляк заявив про «карму»

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 589

Масові пожежі у прикордонних областях росії на паливних базах та складах озброєння є кармою та «божественним втручанням у справи грішників»

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтримав заяву свого міністра оборони про право України атакувати цілі на території Росії

Про це повідомляє BBC News.

За словами Джонсона, Британія не хоче, аби війна перекинулася за межі України, але він згоден із заявою міністра оборони Джеймса Гіппі, що українці мають право атакувати об’єкти в рф, адже росіяни розв’язали війну та є агресорами.

- Ми не хочемо, щоб криза виходила за межі України. Але українці, зрозуміло, як сказав Джеймс Гіппі, мають право захищатися. На них нападають з території Росії… вони мають право захищатися, — сказав Борис Джонсон.

У Зеленського теж відреагували на численні вибухи та пожежі останніх днів у росії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав масові пожежі у Білгородській, Воронезькій та Курській областях на паливних базах кармою та боргами, які «доведеться повертати».

Про це він написав у своєму Telegram-канал.

- Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви (росіяни – ред.) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово тиснути танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх сферах, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вийде. І тому роззброєння білгородсько-воронежських складів убивць - абсолютно природний, процес. Карма - штука жорстока, - заявив Михайло Подоляк.

Він не виключив навіть втручання божої кари в даному випадку через масові вбивства жителів Маріуполя перед Великоднем.

- І знову ж таки повторюю: причини руйнування військової інфраструктури прикордонних областей можуть бути абсолютно різними. Аж до… божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі, - резюмував радник глави Офісу президента.

Сьогодні Михайло Подоляк заявив, що Україна виключає свою демілітаризацію, яка є однією з вимог російської федерації, але це буде демілітаризація саме рф. Він зазначив, що після вчорашньої зустрічі міністрів оборони на базі США в Рамштайні (Німеччина) поставки зброї для України будуть прискорені.