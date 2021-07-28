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Маршрутки по 8 грн, тролейбуси — по 5: мерія Кременчука з 1 серпня підвищила тарифи на проїзд

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 2 669 Коментарів: 6

 

Рішення ухвалили на засіданні виконкому

28 липня виконком Кременчуцької міської ради на чолі з мером Віталієм Малецьким ухвалив два проєкти рішення про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті:

  • у режимі маршрутного таксі — 8 грн;
  • у звичайному режимі — 5 грн;
  • у комунальному транспорті КТУ (тролейбуси, комунальні автобуси) — 5 грн.

Вартість проїзних місячних квитків у комунальному транспорті буде такою:

  • учнівський - 75 грн;
  • студентський - 85 грн;
  • для громадян - 200 грн;
  • для підприємств, організацій - 350 грн.

Із завтрашнього дня в усіх маршрутках, тролейбусах та автобусах розмістять інформаційні повідомлення про нову ціну на проїзд з 1 серпня, повідомив керівник відділу транспорту виконкому Руслан Івашина.

Мер Віталій Малецький сказав, що ціна на електроенергію з 1 серпня росте ще — і це збільшить витрати КТУ, але місто дотуватиме підприємство.

Ціну на проїзд у маршрутках по 8 грн мер назвав консенсусом з перевізниками. І заявив, що розраховує: ця ціна буде діяти роки зо два. На виконкомі з'ясувалося. що не всі перевізники подали адекватні розрахунки по зарплаті та інших складових, про що говорили й раніше. Але тариф у розмірі 8 грн виконком затвердив.

Також у мерії говорили про встановлення в майбутньому нічного тарифу в маршрутках — тобто унормування цього питання. Зараз перевізники піднімають тариф уночі на свій розсуд — Малецький назвав це «транспортним піратством». Проте й боротися з ним на даний час мерія не збирається — принаймні про жодні заходи на виконкомі не заявили.

Раніше мер Кременчука Малецький заявляв, що з 1 серпня вартість проїзду ще не підвищиться - але, як бачимо, його заява не відповідає дійсності. Ще одна обіцянка мерії - контролювати дотримання перевізниками договірних умов - тобто кількості транспорту на маршрутах. 

Нагадаємо, перевізники під час обговорення нової ціни чесно не обіцяли покращень кременчужанам, сказали - просто возитимуть, як і возили. 


Кременчуцькі перевізники просять збільшити тарифи до 9-9,5 грн, але покращень не обіцяють


Ціна на проїзд у маршрутках Кременчука: перевізників послали переробляти розрахунки
5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: маршрутка тариф проїзд
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Коментарі: 6

598
shtai:
Сьогодні, 11:23

Меру під час обгноворення підвищення тарифів на перевезення потрібно задавати лише одне питання: "Коли буде впроваджено електронний квиток?".


31 3
348
JJAbrams:
Сьогодні, 12:25

Ну по троллейбусам я согласен, они обновили автопарк, нету тех убитых троллейбусов, а маршрутки что? Как разбитые корыта ездят так и ездят.


27 2
3 334
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:43

Цитата: shtai
Коли буде впроваджено електронний квиток?".
ну кто же сем себе руку отгрызет?Кстати расчет маршрутчиков когда покажут по себестоимости проезда и пассажиропоток? Телеграф есть такая информация? Они же предоставляли ее для согласования тарифа. Ну очень интересно посмотреть-запросите у мерии, есть же такая возможность?


20 1
127
GAndy:
Сьогодні, 12:53

Что такое режим маршрутного такси? Это когда 1 в салоне? В остальных случаях общественный транспорт?



ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1997 р. № 176
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 26 вересня 2007 р. № 1184)

 

ПРАВИЛА

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту

24. Місцями зупинки автобуса, який здійснює перевезення у режимі маршрутного таксі, визначаються кінцеві пункти маршруту. Посадка та висадка пасажирів з автобуса проводиться на їх вимогу у місцях зупинки громадського транспорту, а також в інших місцях з обов’язковим дотриманням Правил дорожнього руху.

 

Лайфхак: садитесь в маршрутку, посреди остановок просите высадить. Либо высаживает, либо возвращает 3 грн. Наверное таки надо знать свои права и требовать их соблюдения.


8 0
1 234
hunter:
Сьогодні, 14:35

Мэру поверили-себя .... smile


4 0
490
1
vortex:
Сьогодні, 15:41

Мені от цікаво більше чому в тролейбусі ціну підняли у 2,5 рази. Що змінилось? Невже вартість газу так повпливала на ціну?smile


1 1

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