Маршрутки по 8 грн, тролейбуси — по 5: мерія Кременчука з 1 серпня підвищила тарифи на проїзд

Сьогодні, 10:46 Переглядів: 2 669 Коментарів: 6

28 липня виконком Кременчуцької міської ради на чолі з мером Віталієм Малецьким ухвалив два проєкти рішення про підвищення тарифів на проїзд у міському транспорті:

у режимі маршрутного таксі — 8 грн;

у звичайному режимі — 5 грн;

у комунальному транспорті КТУ (тролейбуси, комунальні автобуси) — 5 грн.

Вартість проїзних місячних квитків у комунальному транспорті буде такою:

учнівський - 75 грн;

студентський - 85 грн;

для громадян - 200 грн;

для підприємств, організацій - 350 грн.

Із завтрашнього дня в усіх маршрутках, тролейбусах та автобусах розмістять інформаційні повідомлення про нову ціну на проїзд з 1 серпня, повідомив керівник відділу транспорту виконкому Руслан Івашина.

Мер Віталій Малецький сказав, що ціна на електроенергію з 1 серпня росте ще — і це збільшить витрати КТУ, але місто дотуватиме підприємство.

Ціну на проїзд у маршрутках по 8 грн мер назвав консенсусом з перевізниками. І заявив, що розраховує: ця ціна буде діяти роки зо два. На виконкомі з'ясувалося. що не всі перевізники подали адекватні розрахунки по зарплаті та інших складових, про що говорили й раніше. Але тариф у розмірі 8 грн виконком затвердив.

Також у мерії говорили про встановлення в майбутньому нічного тарифу в маршрутках — тобто унормування цього питання. Зараз перевізники піднімають тариф уночі на свій розсуд — Малецький назвав це «транспортним піратством». Проте й боротися з ним на даний час мерія не збирається — принаймні про жодні заходи на виконкомі не заявили.

Раніше мер Кременчука Малецький заявляв, що з 1 серпня вартість проїзду ще не підвищиться - але, як бачимо, його заява не відповідає дійсності. Ще одна обіцянка мерії - контролювати дотримання перевізниками договірних умов - тобто кількості транспорту на маршрутах.

Нагадаємо, перевізники під час обговорення нової ціни чесно не обіцяли покращень кременчужанам, сказали - просто возитимуть, як і возили.







