Топ новина, Кременчук

Кременчуцькі перевізники просять збільшити тарифи до 9-9,5 грн, але покращень не обіцяють

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 667 Коментарів: 4

 

Вони наполягають на збільшенні вартості проїзду у маршрутках

6 липня в приміщенні виконкому Кременчука відбулося засідання робочої групи з питань регуляторної політики у господарській діяльності. Під час засідання депутати та представники перевізників обговорили питання про встановлення тарифів на перевезення пасажирів.

Приватні перевізники поскаржилися на те, що тариф не є економічно обґрунтованим. Ціни на паливно-мастильні матеріали, заробітні плати персоналу та поточні витрати постійно зростають, а вартість перевезення пасажирів залишається на тому ж рівні.

Голова робочої групи, перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, запитав у перевізника «АТП 1537», скільки в нього працює людей – і сам же відповів, що офіційно зареєстровано 5 водіїв і 10 машин. Проте, реально на дороги міста виїжджає набагато більше. Отже, має місце не лише пряме порушення законодавства – бюджет міста недоотримує податки.

Перевізник відповів:

- Тариф має бути 9-9,5 гривень. Тоді все буде зроблено по нормативам.

В разі збільшення тарифу він не пообіцяв кременчужанам жодного покращення умов перевезення або оновлення автопарку – таке збільшення необхідне лише для того, щоб підприємство продовжувало функціонувати.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: перевізник вартість проїзду
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Коментарі: 4

1 208
hunter:
Сьогодні, 17:27

Кассовые аппараты = поднятие цен.


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1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:53

Приватні перевізники поскаржилися на те, що тариф не є економічно обґрунтованим

А они формулу расчета того тарифа дают? Там пассажиропоток должен быть....кто ж его даст? Электронный билет в помощь. А то шо ни водила то фоп на минималке, зато они уже посчитали экономическое обоснование...


17 0
69
Athom_one:
Сьогодні, 20:54

Пускай они сами бл*** на этом г**не и ездят!


5 0
32
Obozrevatel:
Сьогодні, 21:45

заробітні плати персоналу ????? Вы серьезно ??? ))))) А ничего что у вас батрачат за план хазяину в день ???? какая зарплата ??? А про режим труда и отдыха слышали ? Нет, не слышали ! Вчера мне лично звонил владелец микроавтобуса с 17-го маршрута и предлагал у него работать. Естественно он был послан в сексуальное путешествие , с такими условиями


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