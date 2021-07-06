Кременчуцькі перевізники просять збільшити тарифи до 9-9,5 грн, але покращень не обіцяють

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 667 Коментарів: 4

Вони наполягають на збільшенні вартості проїзду у маршрутках

6 липня в приміщенні виконкому Кременчука відбулося засідання робочої групи з питань регуляторної політики у господарській діяльності. Під час засідання депутати та представники перевізників обговорили питання про встановлення тарифів на перевезення пасажирів.

Приватні перевізники поскаржилися на те, що тариф не є економічно обґрунтованим. Ціни на паливно-мастильні матеріали, заробітні плати персоналу та поточні витрати постійно зростають, а вартість перевезення пасажирів залишається на тому ж рівні.

Голова робочої групи, перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, запитав у перевізника «АТП 1537», скільки в нього працює людей – і сам же відповів, що офіційно зареєстровано 5 водіїв і 10 машин. Проте, реально на дороги міста виїжджає набагато більше. Отже, має місце не лише пряме порушення законодавства – бюджет міста недоотримує податки.

Перевізник відповів:

- Тариф має бути 9-9,5 гривень. Тоді все буде зроблено по нормативам.

В разі збільшення тарифу він не пообіцяв кременчужанам жодного покращення умов перевезення або оновлення автопарку – таке збільшення необхідне лише для того, щоб підприємство продовжувало функціонувати.