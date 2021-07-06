Кременчук

Де в Кременчуці відключатимуть світло 7 липня: адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 866

 

Основна причина - проведення планових ремонтів на електромережах міста

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 7 липня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Театральна, 15-25;
  • вул. Небесної сотні, 3, 3а, 3в;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 4, 6/24.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Майора Борищака, 19-25;
  • вул. Приходька;
  • вул. Івана Мазепи, 40-46;
  • вул. Горького, 3/27;
  • вул. Кондратюка;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Суворова;
  • вул. Нижня;
  • вул. Дружинницька;
  • вул. Лугова;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Каховська;
  • вул. Цимлянська;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Революціонерів;
  • вул. Франка;
  • пров. Приходька;
  • пров. Революціонерів;
  • пров. Зв’язковий;
  • пров. Господарський;
  • пров. Ударний;
  • пров. Калиновий;
  • пров. Луговий;
  • пр. Луговий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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