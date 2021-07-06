Де в Кременчуці відключатимуть світло 7 липня: адреси

Основна причина - проведення планових ремонтів на електромережах міста
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 7 липня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Театральна, 15-25;
- вул. Небесної сотні, 3, 3а, 3в;
- вул. Лейтенанта Покладова, 4, 6/24.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Вітчизняна;
- вул. Майора Борищака, 19-25;
- вул. Приходька;
- вул. Івана Мазепи, 40-46;
- вул. Горького, 3/27;
- вул. Кондратюка;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Суворова;
- вул. Нижня;
- вул. Дружинницька;
- вул. Лугова;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Каховська;
- вул. Цимлянська;
- вул. Республіканська;
- вул. Революціонерів;
- вул. Франка;
- пров. Приходька;
- пров. Революціонерів;
- пров. Зв’язковий;
- пров. Господарський;
- пров. Ударний;
- пров. Калиновий;
- пров. Луговий;
- пр. Луговий.