Де в Кременчуці відключатимуть світло 7 липня: адреси

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ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться в Кременчуці 7 липня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Театральна, 15-25;

вул. Небесної сотні, 3, 3а, 3в;

вул. Лейтенанта Покладова, 4, 6/24.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: