Жовті напівколобки встановлюють біля зупинки у центрі

У Кременчуці на проспекті Свободи та вулиці Небесної Сотні (у районі зупинки «Центр») Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління встановлює жовті напівколобки.
Як інформує пресслужба мерії, бетонні напівсфери потрібні для перешкоджання несанкціонованого проїзду та паркування автомобілів на тротуарах і розмежовуватимуть тротуарну зону від кременчуцьких автошляхів для безпеки пішоходів.
Раніше такі напівсфери уже з'являлися на проблемних ділянках, а саме: в районі зупинки громадського транспорту «Водоканал», на вул. Троїцькій та Лейтенанта Покладова тощо.