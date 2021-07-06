Кременчук

Жовті напівколобки встановлюють біля зупинки у центрі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 756 Коментарів: 1

 

А також на проспекті Свободи

У Кременчуці на проспекті Свободи та вулиці Небесної Сотні (у районі зупинки «Центр») Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління встановлює жовті напівколобки.

Як інформує пресслужба мерії, бетонні напівсфери потрібні для перешкоджання несанкціонованого проїзду та паркування автомобілів на тротуарах і розмежовуватимуть тротуарну зону від кременчуцьких автошляхів для безпеки пішоходів.

Раніше такі напівсфери уже з'являлися на проблемних ділянках, а саме: в районі зупинки громадського транспорту «Водоканал», на вул. Троїцькій та Лейтенанта Покладова тощо.

Жовті напівколобки заполонили район зупинки «Водоканал»
Жёлтые полуколобки теперь обитают и на улице Шевченко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Альона Душенко
Теги: пешеход парковка
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Коментарі: 1

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mullet:
Сьогодні, 19:30

в нормальных городах ставят столбики...


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