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В Херсонському морпорту виявили вантажівку з радіоактивним металобрухтом з Полтавщини

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 704

 

Наразі вантажівка перебуває на окремому майданчику

5 липня в Херсонському морпорту прикордонники виявили вантажівку з радіоактивним металобрухтом. Про це повідомили у пресслужбі Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби.

Автомобіль Scania прибув до порту з Полтави з вантажем металобрухту. Після спрацювання комплексу «Янтар» прикордонники додатково перевірили вантажівку приладами радіаційного контролю та встановили, що радіаційний фон металобрухту у 5 разів перевищує допустиму норму.

 

По даному факту прикордонники проінформували підрозділи екологічної служби, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Наразі вантажівка перебуває на окремому майданчику в Херсонському морському торгівельному порту під охороною Національної поліції.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: металобрухт радіація
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