Кременчук, Споживач

Завтра не буде холодної води на вулицях Вадима Пугачова і Гвардійській

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Водопостачання припинять з 8.30 до орієнтовно 19.00

«Кременчукводоканал» планує 7 липня замінити три засувки діаметром 100 мм по вул. Вадима Пугачова, буд. 25, 27, 29. Через це холодної води не буде у деяких будинках на вул. Вадима Пугачова та Гвардійській з 8.30 до закінчення робіт (орієнтовно 19.00):

  • вул. Вадима Пугачова, буд. 12, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
  • вул. Гвардійська, буд. 14 (ДНЗ №33), 26 (ліцей №25).

У період проведення заходів та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів.

«Кременчукводоканал» просить зробити необхідний запас води. Контактні телефони: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: отключение воды Кременчугводоканал
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