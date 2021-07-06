Кременчук, Дороги & Дурні

Дороги та дурні: у Кременчуці на Шевченка «повилазило» водію BMW

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1 537 Коментарів: 2

 

Старався як міг...

У Кременчуці на Шевченка «повилазило» водію (або водійці) BMW. Автівка припаркована майже на пішохідному переході і повністю закриває огляд. Діло було сьогодні, 6 липня, близько 14.00.

Для тих, хто не вміє «на око» прикидати відстань до перехрестя, тут навіть зробили спеціальну розмітку, але не допомогло. 

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: дороги парковка пдр
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Коментарі: 2

725
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 17:33

Так обилетили мажора или это копы из кустов фоткали элитное ведро?


9 0
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ff48:
Сьогодні, 20:13

У нас копы пуганные сынками депутатов, элитные тачки не трогают, такова нынешняя реальность.


6 0

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Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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