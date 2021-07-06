Дороги та дурні: у Кременчуці на Шевченка «повилазило» водію BMW

У Кременчуці на Шевченка «повилазило» водію (або водійці) BMW. Автівка припаркована майже на пішохідному переході і повністю закриває огляд. Діло було сьогодні, 6 липня, близько 14.00.
Для тих, хто не вміє «на око» прикидати відстань до перехрестя, тут навіть зробили спеціальну розмітку, але не допомогло.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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