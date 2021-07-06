Дороги та дурні: у Кременчуці на Шевченка «повилазило» водію BMW

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 1 537 Коментарів: 2

У Кременчуці на Шевченка «повилазило» водію (або водійці) BMW. Автівка припаркована майже на пішохідному переході і повністю закриває огляд. Діло було сьогодні, 6 липня, близько 14.00.

Для тих, хто не вміє «на око» прикидати відстань до перехрестя, тут навіть зробили спеціальну розмітку, але не допомогло.