Бійка за Кременчуцьку райраду: щонайменше 5 заяв отримала поліція

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 149 Коментарів: 1

Сьогодні, 6 липня, у Кременчуцькій райраді точилися сутички та штурханина. Представники партії «За майбутнє» намагалися прорвати кордон правоохоронців посередині зали. Кордоном поліція відділила частину депутатів (представників «Довіри», «Рідного міста», частини ОПЗЖ) та президію з головуючим — Дмитром Колотієвським — від його противників із фракції «За майбутнє». Представники цієї фракції не визнають головою райради. До участі в сесії вони не реєструвалися — але намагалися пройти ближче до трибуни та президії.

Результатом сутичок стало 5 заяв, які прийняла на місці поліція, розповів «Телеграфу» Роман Ніколаєнко, керівник управління превентивної діяльності ГУ поліції Полтавської області. Із них чотири заяви — про перешкоджання депутатській діяльності. Одна заява — про нанесення тілесних ушкоджень.

Чому правоохоронці не дали депутатам вільно пересуватися по залі? Роман Ніколаєнко стверджує, що це були заходи на упередження бійок. Керівництво райради на чолі з її головою Дмитром Колотієвським просило забезпечити правопорядок.

- Ми побачили, що депутатів не пустили на робочі місця через кордон правоохоронців. Чому так відбулося? Адже вони за законом вони мають право пройти.

- Поліція діяла в рамках правового поля. Поясню, чому так. По минулих сесіях ми розуміємо, як відбувалися сесія були й тілесні ушкодження, і порушення публічної безпеки і порядку. Було багато інших заяв, у тому числі про бездіяльність поліції. У той же час поліція діяла так, як має діяти по закону. На сьогодні прийнято рішення скористатися такою нормою права, як ст. 36 Закону України «Про поліцію», де поліцейський уповноважений обмежити доступ до тих чи інших заходів. На це мають бути підстави. А підстави (я повторюся) — це те, що на минулій сесії були ушкодження та порушення громадського порядку. Тому сьогодні ми обмежили доступ. Пустили депутатів усіх рівнів, але інших обмежили. Діють і карантинні обмеження. А представники поліції знаходяться в залі за вимогою голови районної ради. Їхня функція — не допустити зіткнення сторін, які протистоять. Тому поліцейські зробили розмежування, щоб не допустити порушень.

- Але, повторюся — депутати не могли пройти через поліцейський кордон на місця в залі. Чому так трапилося?

- Регламент районної ради передбачає, що депутат, який має прийняти рішення, має заняти своє робоче місце. Усі​, хто мав заняти робоче місце, його зайняв, я так розумію. І безпосередньо розмежовували тих, хто зайняв місце (робоче чи не робоче) не поліцейські. У нас таких повноважень немає.

- Але за фактом пішли заяви про перешкоджання депутатській діяльності.

- Кожній заяві буде надана правова оцінка.

P.S. Згодом стало відомо, що місця депутатів фракції «За майбутнє» в залі були з іншого боку поліцейського кордону, який ці депутати (за підтримки однопартійців з облради та Кременчуцької міської ради) намагалися подолати. Місця в сесійній залі розподілив апарат ради.