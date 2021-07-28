Вступна кампанія 2021: 28 липня назвуть студентів, зарахованих на бюджет

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 648

У вступників буде 6 днів, аби подати до навчальних закладів оригінали документів

Оголошення рейтингових списків вступників, зарахованих на бюджетну форму навчання по кожному закладу вищої освіти та спеціальності відбудеться 28 липня на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Також в особистому кабінеті вступника статус заяви, за якою його зараховано до ВНЗ за кошти державного бюджету, зміниться на «‎Рекомендовано до зарахування»‎.

Подати оригінали документів до вишів вступниками необхідно до 18.00 2 серпня. Їх можна привезти до приймальної комісії, або ж надіслати поштою (з обов’язковим описом вкладень) чи електронною поштою з накладанням на сканкопії КЕП вступника.

Зарахування на бюджет відбуватиметься 9 серпня, а переведення на вакантні місця держзамовлення — не пізніше 19 серпня.