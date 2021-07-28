Поліція затримала чоловіка, який обкрадав автівки жителів Кременчука та Горішніх Плавнів

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Поліція затримала чоловіка, який обкрадав автівки жителів Кременчука та Горішніх Плавнів. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Полтавської області.

35-річний раніше судимий чоловік «суміщав» таксування уночі та крадіжки. Займався він цим останні три місяці. Серед викрадених з автомобілів речей: магнітоли, акумулятори, сабвуфери та колонки. На його рахунку більш як 20 епізодів. Крадену аудіотехніку чоловік збував в одному із міст області. Частину речових доказів знайшли під час обшуку у його автівці та гаражі.

Наразі вирішують питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням). Затриманому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.