У пологовому будинку Кременчука зроблять капремонти відділень на 17,5 млн грн

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 425 Коментарів: 1

Кременчук отримав субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток у розмірі 19 млн 615 тис грн. Відповідний проєкт про внесення змін до бюджету міста винесений на розгляд виконкому 28 липня.

Левова частина цих грошей призначена на капітальні ремонти та обладнання у перинатальному центрі:

8 млн 403 тис - на капітальний ремонт відділення патології вагітності (3-й поверх пологового будинку);

9 млн 77 тис грн - на капітальний ремонт пологового відділення 5 поверху акушерського корпусу.

211,7 тис грн - на придбання медичного обладнання для акушерської операційної;

1 млн грн на на медичне обладнання для гінекологічної операційної.

Частина коштів цієї субвенції піде й на лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька»: