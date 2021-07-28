У пологовому будинку Кременчука зроблять капремонти відділень на 17,5 млн грн

Місто отримало гроші з державного бюджету
Кременчук отримав субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток у розмірі 19 млн 615 тис грн. Відповідний проєкт про внесення змін до бюджету міста винесений на розгляд виконкому 28 липня.
Левова частина цих грошей призначена на капітальні ремонти та обладнання у перинатальному центрі:
- 8 млн 403 тис - на капітальний ремонт відділення патології вагітності (3-й поверх пологового будинку);
- 9 млн 77 тис грн - на капітальний ремонт пологового відділення 5 поверху акушерського корпусу.
- 211,7 тис грн - на придбання медичного обладнання для акушерської операційної;
- 1 млн грн на на медичне обладнання для гінекологічної операційної.
Частина коштів цієї субвенції піде й на лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька»:
- 280 тис грн - на капремонт зовнішніх мереж теплопостачання та електропостачання відділення спеціалізованої травматології;
- 642,6 тис грн - на завершення реконструкції приміщення для створення кардіохірургічної служби.