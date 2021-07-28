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Кременчук

У пологовому будинку Кременчука зроблять капремонти відділень на 17,5 млн грн

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 425 Коментарів: 1

 

Місто отримало гроші з державного бюджету

Кременчук отримав субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток у розмірі 19 млн 615 тис грн. Відповідний проєкт про внесення змін до бюджету міста винесений на розгляд виконкому 28 липня.

Левова частина цих грошей призначена на капітальні ремонти та обладнання у перинатальному центрі:

  • 8 млн 403 тис - на капітальний ремонт відділення патології вагітності (3-й поверх пологового будинку);
  • 9 млн 77 тис грн - на капітальний ремонт пологового відділення 5 поверху акушерського корпусу.
  • 211,7 тис грн - на придбання медичного обладнання для акушерської операційної;
  • 1 млн грн на на медичне обладнання для гінекологічної операційної.

Частина коштів цієї субвенції піде й на лікарню інтенсивного лікування «Кременчуцька»:

  • 280 тис грн - на капремонт зовнішніх мереж теплопостачання та електропостачання відділення спеціалізованої травматології;
  • 642,6 тис грн - на завершення реконструкції приміщення для створення кардіохірургічної служби.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: перинатальный центр пологовий будинок капремонт
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 12:40

smile там персонал сам себе канцелярию и средства гигиены покупает, зарплату на три раза делят, а на ремонте да, можно попилить немного


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