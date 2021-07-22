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Кременчук, Споживач

Із першого серпня вартість проїзду в транспорті ще не зросте — мер Кременчука

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 1 752 Коментарів: 1

 

Проте рішення вже готують, і проєкт оприлюднили

Із першого серпня вартість проїзду в міському транспорті ще не зросте, хоча на цій даті наполягали перевізники. Про це повідомив мер Віталій Малецький, відповідаючи на запитання ТЪ після засідання виконкому 21 липня. Ми цікавилися, коли виконком ухвалить рішення про підвищення ціни на проїзд.

Мер не назвав дати, але підкреслив, що буде дотримана процедура ухвалення рішення — оприлюднення проєкту рішення на сайті виконкому за 10 днів, як передбачає Закон «Про доступ до публічної інформації». За його інформацією, проєкт рішення ще не оприлюднений. Проте ми знайшли його на сайті виконкому. Дата оприлюднення у розділі «Проєкти рішень виконавчого комітету» - 13 липня. Рахуйте 10 робочих днів від цієї дати...

Нагадаємо, мерія та перевізники вже узгодили підвищення вартості проїзду:

  • у звичайному режимі руху (в тому числі комунальні тролейбуси та автобуси) — 5 грн (замість 2 грн);
  • у режимі маршрутного таксі — 8 грн.
Тролейбуси по 5 гривень, маршрутки – по 8: мерія та перевізники домовилися про підвищення тарифів
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: проїзд ціна тариф тролейбус маршрутка
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Коментарі: 1

48
waxettio:
Сьогодні, 09:30

маладец виталька, хазяйственный мер, откатов больше будут заносить


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