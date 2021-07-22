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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі грабіжник погрожував охоронцю та поліцейському розправою

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 702

 

Чоловіка спіймали на крадіжці товару з супермаркету

У Кременчуцькому районі грабіжник погрожував охоронцю та поліцейському розправою. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 21 липня, близько 7.00 в одному з сіл району. 

Охоронець супермаркету спіймав на крадіжці товару чоловіка, але той, замість того, щоб повернути вкрадене, почав погрожувати пляшкою, та втік. 

Поліціянти оперативно вийшли на слід зловмисника та намагалися затримати його. Але той здаватися не збирався, схопив ножа та погрожував правоохоронцям. 

«Агресивну поведінку правопорушника припинили, а самого чоловіка доставили до спеціалізованої установи для перевірки стану його здоров’я», – коментують у поліції. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків), а також за ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з погрозою застосування насильства). Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: antikor.com.ua
Теги: грабіж погрози крадіжка
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