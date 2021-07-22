Центр вакцинації населення в Кременчуці працюватиме щоденно

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За словами міського голови, в місті є достатня для безперервної роботи кількість вакцини

Центр вакцинації у Кременчуці працює щоденно і так буде допоки в місті є запаси вакцини, заявив під час засідання виконкому 21 липня Віталій Малецький.

- В неділю вакцина закінчилася пообіді, а в понеділок ми отримали ще 2000 доз Pfizer. Запас CoronaVac маємо достатній. У понеділок та вівторок щеплювали саме ними, препарату CoronaVac в нас достатньо як для первинного, так і для повторного щеплення, - зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова.

Тобто, перерви в роботі Центру можливі у разі нестачі вакцин - але зараз вони в наявності є, і щеплення можуть зробити усі охочі щоденно в зручний для себе час.



