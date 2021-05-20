Уряд повернув автоматичне призначення субсидій: стояти в чергах більше не потрібно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 972 Коментарів: 8

Оновити документи треба буде лише 15% домогосподарств

19 травня Кабмін прийняв Постанову, згідно якої субсидію на наступний опалювальний період понад 2,5 мільйони домогосподарств отримають автоматично, без особистого звернення. Лише 15% домогосподарств необхідно буде оновити документи, таких в країні близько 460 тисяч. Подробиці можна дізнатися на офіційній Facebook-сторінці Міністества соціальної політики України.





Зокрема, рішенням передбачено:

не враховувати доходи від розміщення депозитів – адже персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб за цією статтею відсутня;

збільшити до 100 тисяч допустиму суму коштів на депозитному рахунку;

не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній власності (переважно приватизоване житло) а також ті, що знаходяться в сільській місцевості (здебільшого це – спадщина).

Таким чином, призначення субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян.













Виключенням стануть ті, хто отримував субсидію:

у грошовій безготівковій формі;

за фактичним місцем проживання;

без урахування окремих осіб, що проживають за місцем реєстрації але зареєстровані у приміщенні.

- Програма житлових субсидій – це адресна підтримка громадян, які не мають можливості оплатити комунальні послуги, а не підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан, і як правило, має тіньові доходи, не сплачуючи податки, - зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.





До того ж, ліквідували комісії, які приймали рішення про призначення субсидій. Комісії розглядали питання виключення зі складу сім’ї людей, які прописані, але не проживають і питання надання субсидії на понаднормову площу родинам, де всі непрацездатні. Відтепер право розгляду таких звернень мають начальники райуправлінь соцзахисту населення.





На виплати субсидій у 2021 році в бюджеті країни передбачено орієнтовно 37 мільярдів гривень.





Норми нової Постанови будуть застосовані з 1 травня 2021 року.