Уряд повернув автоматичне призначення субсидій: стояти в чергах більше не потрібно

19 травня Кабмін прийняв Постанову, згідно якої субсидію на наступний опалювальний період понад 2,5 мільйони домогосподарств отримають автоматично, без особистого звернення. Лише 15% домогосподарств необхідно буде оновити документи, таких в країні близько 460 тисяч. Подробиці можна дізнатися на офіційній Facebook-сторінці Міністества соціальної політики України.
Зокрема, рішенням передбачено:
Таким чином, призначення субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян.
Виключенням стануть ті, хто отримував субсидію:
До того ж, ліквідували комісії, які приймали рішення про призначення субсидій. Комісії розглядали питання виключення зі складу сім’ї людей, які прописані, але не проживають і питання надання субсидії на понаднормову площу родинам, де всі непрацездатні. Відтепер право розгляду таких звернень мають начальники райуправлінь соцзахисту населення.
На виплати субсидій у 2021 році в бюджеті країни передбачено орієнтовно 37 мільярдів гривень.
Норми нової Постанови будуть застосовані з 1 травня 2021 року.