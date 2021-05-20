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Уряд повернув автоматичне призначення субсидій: стояти в чергах більше не потрібно

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 2 972 Коментарів: 8

 

Оновити документи треба буде лише 15% домогосподарств

19 травня Кабмін прийняв Постанову, згідно якої субсидію на наступний опалювальний період понад 2,5 мільйони домогосподарств отримають автоматично, без особистого звернення. Лише 15% домогосподарств необхідно буде оновити документи, таких в країні близько 460 тисяч. Подробиці можна дізнатися на офіційній Facebook-сторінці Міністества соціальної політики України.


Зокрема, рішенням передбачено:

  • не враховувати доходи від розміщення депозитів – адже персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб за цією статтею відсутня;
  • збільшити до 100 тисяч допустиму суму коштів на депозитному рахунку;
  • не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній власності (переважно приватизоване житло) а також ті, що знаходяться в сільській місцевості (здебільшого це – спадщина).

Таким чином, призначення субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян.


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Виключенням стануть ті, хто отримував субсидію:

  • у грошовій безготівковій формі;
  • за фактичним місцем проживання;
  • без урахування окремих осіб, що проживають за місцем реєстрації але зареєстровані у приміщенні.
- Програма житлових субсидій – це адресна підтримка громадян, які не мають можливості оплатити комунальні послуги, а не підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан, і як правило, має тіньові доходи, не сплачуючи податки, - зазначила Міністр соціальної політики Марина Лазебна.


До того ж, ліквідували комісії, які приймали рішення про призначення субсидій. Комісії розглядали питання виключення зі складу сім’ї людей, які прописані, але не проживають і питання надання субсидії на понаднормову площу родинам, де всі непрацездатні. Відтепер право розгляду таких звернень мають начальники райуправлінь соцзахисту населення.


На виплати субсидій у 2021 році в бюджеті країни передбачено орієнтовно 37 мільярдів гривень.


Норми нової Постанови будуть застосовані з 1 травня 2021 року.

3
Автор: Тамара Зінченко
Теги: субсидія автоматичне призначення постанова
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Коментарі: 8

1 164
hunter:
Сьогодні, 12:20

А новые бланки так и не выпустили и не отменили?


3 0
358
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 12:26

На виплати субсидій у 2021 році в бюджеті країни передбачено орієнтовно 37 мільйонів гривень.

 

 

37 миллиардов, не миллионов. Т.е. средняя семья из 3 человек заплатит за год 3000 грн. налогов на оплату коммуналки "тому парню". А потом они удивляются, а почему же люди уходят в "тень".


7 1
490
1
Туся:
Сьогодні, 12:28

 Пенсіонери налякані, і всеодно будуть іти в живі черги.  Люди вже не вірять уряду.


7 3
3 054
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:29

Цирк продолжается......


16 3
328
shoni1970:
Сьогодні, 13:16

В боротьбі між бюджетом і рейтингом переміг рейтинг. Але це ненадовго, у зеленчуків що не ідея, то цирк.


7 0
105
КАПУША:
Сьогодні, 13:26

"Виключенням стануть ті, хто отримував субсидію: у грошовій безготівковій формі; за фактичним місцем проживання"

це як? Виключеням для чого? Для подання чи неподання?


9 0
4
Тамара Зінченко:
Сьогодні, 14:51

Цитата: КАПУША

"Виключенням стануть ті, хто отримував субсидію: у грошовій безготівковій формі; за фактичним місцем проживання"

це як? Виключеням для чого? Для подання чи неподання?

У попередньому абзаці йдеться про те, що призначення субсидій відбуватиметься без особистих звернень громадян. А категорії громадян, наведені далі, стануть виключенням з цього правила.

 



Цитата: Kremen.Club

На виплати субсидій у 2021 році в бюджеті країни передбачено орієнтовно 37 мільйонів гривень.

 

 

37 миллиардов, не миллионов. Т.е. средняя семья из 3 человек заплатит за год 3000 грн. налогов на оплату коммуналки "тому парню". А потом они удивляются, а почему же люди уходят в "тень".

Дякую, виправила.


0 0
1
ludmila winogradnaya:
Сьогодні, 16:25

А тем, у кого есть однушка в городе? Не 3,4 квартиры в Киеве?


0 0

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