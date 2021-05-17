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Кабмін послабить вимоги для отримання субсидії: розмір депозиту піднімуть до 100 тисяч

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1

 

На даний момент гранично допустима сума становить 56 тисяч гривень

За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, уряд планує посилити адресність призначення субсидій. Зокрема – збільшити суму депозитів, які не впливають на призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.


- Це та історія, яка потребує аналізу, оскільки депозит на 56 тисяч грн може бути навіть у пенсіонерки, яка собі відкладала, - додала міністерка в інтерв'ю каналу Україна 24.


Пані Лазебна запевнила, що уряд підніме суму до 100 тисяч гривень, аби заспокоїти людей.


Нагадаємо, 14 квітня уряд ухвалив Постанову «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою змінюється низка норм Положення про порядок призначення житлових субсидій.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: субсидія депозит призначення субсидії
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