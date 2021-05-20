«Укрпошта» відключила термінали сторонніх банків у відділеннях, щоб захистити пенсіонерів

З 19 травня «Укрпошта» відключила всі термінали сторонніх банків, що знаходяться у відділеннях. Про таке заявив гендиректор підприємства Ігор Смілянський на своїй Facebook сторінці.
Мета таких дій, за словами керівника підприємства, полягає в тому, щоб захистити людей похилого віку від свавілля чиновників.
У якості доказу керівник «Укрпошти» додав фото листа одного з постраждалих від таких дій держслужбовців.
Не помітивши ніяких змін, гендиректор підприємства наказав відключити усі термінали сторонніх банків, заявивши, що у відділеннях «Укрпошти» працюватимуть лише власні термінали. А там, де їх немає, люди зможуть отримувати готівку.
До того ж «Укрпошта» створила гарячу лінію (044) 354-52-73 або pv@ukrposhta.ua для людей, яких примушують відкривати банківські рахунки. Після збору інформації підприємство планує подавати колективний позов проти держслужбовців, які порушають Конституцію.