«Укрпошта» відключила термінали сторонніх банків у відділеннях, щоб захистити пенсіонерів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 9

З 19 травня «Укрпошта» відключила всі термінали сторонніх банків, що знаходяться у відділеннях. Про таке заявив гендиректор підприємства Ігор Смілянський на своїй Facebook сторінці.





Мета таких дій, за словами керівника підприємства, полягає в тому, щоб захистити людей похилого віку від свавілля чиновників.





- Пенсійний фонд та Управління соцзахисту (хоча слово «захист» тут явний тролінг пенсіонерів) по схемі «хочеш субсідію/пенсію – йди в банк» почали переводити туди навіть людей з інвалідністю. Коли я звернув на це увагу, сказали, що це «ексцеси на місцях». Коли подібні «ексцеси» стали гібридною війною навіть не з «Укрпоштою» а з пенсіонерами та людьми з інвалідністю, я дав час до 17.00 аби ситуацію виправили, - пише Ігор Смілянський.

У якості доказу керівник «Укрпошти» додав фото листа одного з постраждалих від таких дій держслужбовців.









Не помітивши ніяких змін, гендиректор підприємства наказав відключити усі термінали сторонніх банків, заявивши, що у відділеннях «Укрпошти» працюватимуть лише власні термінали. А там, де їх немає, люди зможуть отримувати готівку.





До того ж «Укрпошта» створила гарячу лінію (044) 354-52-73 або pv@ukrposhta.ua для людей, яких примушують відкривати банківські рахунки. Після збору інформації підприємство планує подавати колективний позов проти держслужбовців, які порушають Конституцію.