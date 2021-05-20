Правоохоронці розшукують водія, який у Кременчуці збив жінку

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 431

Водія, під колеса автівки якого вчора ввечері потрапила жінка, розшукують правоохоронці.





За даними нацполіції, дорожньо-транспортна пригода сталася 19-го травня, близько 19.00 на вулиці Київська.





За попередньою інформацією, 48-річний водій Opel, збив 61-річну жінку-пішохода









Кременчужанку з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Поліція встановлює усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.



Відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.