Новим міністром охорони здоров'я України став Віктор Ляшко

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До цього він працював заступником міністра охорони здоров’я - головним державним санітарним лікарем

20 травня Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я. Таке рішення підтримали 262 народних депутатів.





14 травня до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Степанова з посади.









Віктор Ляшко з березня 2020 року працював заступником міністра охорони здоров’я - головним державним санітарним лікарем України, у сфері охорони здоров'я – 18 років.





Своїми пріоритетами на посаді він назвав подолання пандемії коронавірусу та питання страхової медицини. Переконує, що усі охочі зможуть вакцинуватися від коронавірусу до кінця 2021 року.





Ляшко став 22-м міністром охорони здоров'я України та вже четвертим очільником МОЗ від початку пандемії коронавірусу.





Зазначимо, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка. Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства став Олексій Любченко, який очолював Державну податкову службу, а міністром інфраструктури – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.