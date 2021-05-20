Стали відомі дати вступної кампанії у 2021 році

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Цьогоріч вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення на будь-які спеціальності і максимально 30 заяв – на контрактну форму навчання

Міністертсво освіти і науки України опублікувало дати вступної кампанії у 2021 році.





З 1 липня абітурієнти зможуть зареєструвати електронні кабінети. Медичні огляди та інші доконкурсні процедури проводяться до 9 липня.





Прийом заяв і документів починається 14 липня:

для тих, хто вступає на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, він закінчується о 18.00 16 липня;

абітурієнти, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 1 до 13 липня, повинні подати заяви та документи до 18.00 23 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться в кілька сесій:

з 1 до 13 липня включно – для вступників на місця державного та регіонального замовлень;

з 14 до 23 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників на контракт;

з 17 до 19 липня включно проводяться співбесіди.

Вступники, які проходять вступні іспити та творчі конкурси, повинні мати із собою оригінал документа, що посвідчує особу, екзаменаційний листок з фотокарткою та документ, що підтверджує право на участь у вступному іспиті.





У 2021 році списки рекомендованих до зарахування на бюджет оприлюднять в такі терміни:

для тих, хто проходив співбесіди та за квотою 2 – не пізніше 20 липня;

для інших – не пізніше 28 липня.

Переведення на вакантні бюджетні місця будуть тривати до 19 серпня.





Цьогоріч вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення на будь-які спеціальності. Максимально можна подати 30 заяв на контрактну форму навчання.





Абітурієнти мають право вступати у вищий навчальний заклад на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років.





Є два способи подачі заяви на вступ – в електронній та паперовій формі. Вступники, які подають заяви в електронній формі, реєструють особистий електронний кабінет на цьому сайті. Він розпочне роботу на початку вступної кампанії. Натомість ті, хто хоче подати документи в паперовій формі, повинні особисто пред’явити їхні оригінали і подати їхні копії разом із заявою. Детальніше з переліком документів можна ознайомитися ТУТ.





В умовах прийому 2021 не передбачено, що вступники повинні подавати медичну довідку. Проте виші можуть встановити додатковий перелік документів, необхідних для вступу на певну спеціальність або конкурсну позицію. Тому це варто уточнити у приймальній комісії вишу.



