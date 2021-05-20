У Кременчуці депутати планують ліквідувати підприємство, яке мало займатися дегазацією на Деївській горі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 685 Коментарів: 1

У Кременчуці мають ліквідувати підприємство щодо дегазації відходів на Деївській горі. Додатковим рішенням його винесли на розгляд сесії, яка відбудеться 25 травня.





Депутати ще досі не знають що робити з майном поки в цей час ним користується фірма ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК».





ТОВ Кременчуцьке підприємство санації полігону створене для дегазації відходів на Деївській горі у 2011 році.





- Фінансування закінчилося і проєкт знаходиться у стані заморозки, - повідомив на комісії з питань освіти, молоді та спорту в.о. директора «Інститут розвитку Кременчука» та директор ТОВ «Кременчуцьке підприємство санації полігону» Павло Бедрацький.





Він зауважив, що вийшли з ладу деякі елементи обладнання, тому з 2014 року не проводяться роботи.





Щодо факельної установки, яку мав встановити ТОВ «Кременчуцьке підприємство санації полігону» - то її демонтували, бо вийшла з ладу. Інше обладнання (трубопроводи, свердловини, компресорне устаткування) у власності та на балансі КАТП 1628, але використовується іншою компанією - ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК».