Кременчук

У Кременчуці депутати планують ліквідувати підприємство, яке мало займатися дегазацією на Деївській горі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 685 Коментарів: 1

 

Рішення мають прийняти на черговій сесії Кременчуцької міської ради

У Кременчуці мають ліквідувати підприємство щодо дегазації відходів на Деївській горі. Додатковим рішенням його винесли на розгляд сесії, яка відбудеться 25 травня. 


Депутати ще досі не знають що робити з майном поки в цей час ним користується фірма ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК». 


ТОВ Кременчуцьке підприємство санації полігону створене для дегазації відходів на Деївській горі у 2011 році. 


- Фінансування закінчилося і проєкт знаходиться у стані заморозки, - повідомив на комісії з питань освіти, молоді та спорту в.о. директора «Інститут розвитку Кременчука» та директор ТОВ «Кременчуцьке підприємство санації полігону» Павло Бедрацький. 


Він зауважив, що вийшли з ладу деякі елементи обладнання, тому з 2014 року не проводяться роботи. 


Щодо факельної установки, яку мав встановити ТОВ «Кременчуцьке підприємство санації полігону» - то її демонтували, бо вийшла з ладу. Інше обладнання (трубопроводи, свердловини, компресорне устаткування) у власності та на балансі КАТП 1628, але використовується іншою компанією - ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ-КРЕМЕНЧУК». 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Клиар Энерджи Деївське звалище сесія
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Коментарі: 1

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shoni1970:
Сьогодні, 13:40

Як ви думаєте, багато інвесторів захочуть вкладати кошти в нашу інфраструктуру після такого рішення? Іноземні гроші зарили у сміття, парникові гази далі руйнують атмосферу і наше здоровя, обладнання - на брухт, гроші-по кишенях. Все, давайте іншого лоха, цей прозрів.


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