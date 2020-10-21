Стали відомі основні новації щодо вступу у виші у 2021 році

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В Україні затвердили умови прийому до вишів у 2021 році. Відповідно до наказу МОН від 15 жовтня 2020 року №1274, основний етап вступної кампанії у 2021 році відбудеться в липні.





- Ми плануємо провести наступну вступну кампанію в липні 2021 року, щоб і вступники, і члени приймальних комісій мали час на відпочинок перед початком нового навчального року. Оскільки ще не відомо, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавірусу, майже всі вступники (у тому числі й на основі ОКР молодшого спеціаліста) зможуть подавати заяви на вступ в електронному вигляді. Для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні з використанням фотополімерних технологій. Ми також плануємо зробити можливим подання документів на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет вступника з використанням електронного підпису, – зазначив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.





Як і минулих роках, у наступному році вступникам на лікарські спеціальності («Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія») для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів. Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175. Обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та математика, а третім предметом вступник зможе обирати біологію, хімію або фізику.





Для вступників на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування обов’язковим залишиться ЗНО з української мови та літератури, вступники ж на інші спеціальності зможуть скористатися правом проходити тестування лише з української мови. Фахівці Українського центру оцінювання якості запевняють, що тест з української мови міститиме й компетентнісні завдання, які передбачають знання літератури. Сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 років можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.









Також наступного року для більшості спеціальностей значно розширений перелік предметів ЗНО, які можуть використовуватись як третій конкурсний предмет.





Вступник зможе подати на небюджетні конкурсні пропозиції (контракт) обмежену кількість заяв – загалом не більш, ніж 30 заяв. Крім того, аби уникнути непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо планує навчатися більш ніж за однією освітньою програмою, більш ніж в одному закладі освіті тощо).





Що зміниться для вступників на магістратуру? Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) до магістратури буде обов’язковим для всіх спеціальностей. Для надання більшої ваги фаховому вступному випробуванню запровадили вагові коефіцієнти – тепер заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%.





У новому році вступники до магістратури зможуть використовувати результати ЄВІ 2020 та 2021 року, результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – тільки 2021 року.