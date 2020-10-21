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Надзвичайні новини

У Кременчуці чоловік довів, що матюкати оператора «102» – погана ідея

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 245 Коментарів: 2

Громадянина оштрафували на 85 гривень

16 жовтня Автозаводський районний суд виніс рішення щодо протоколу, складеного за порушення ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). З постанови суду стало відомо, що 5 вересня близько 18.00 чоловік зателефонував лінію «102». Ніяку інформацію не повідомив, окрім того, що ображав нецензурною лайкою оператора.


Громадянин у судовому засіданні вину у вчиненому адміністративному правопорушенні визнав повністю, у скоєному щиро розкаявся.


Чоловіка визнали винним та наклали 85 гривень штрафу. Також порушник має заплатити 420 гривень судового збору.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: матюки админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

369
gansit:
Сьогодні, 10:39

Значит накипело.


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3
Roman A.:
Сьогодні, 10:51

Ценник релакса


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