«Медики Полтавщини повністю отримали надбавки за роботу з хворими на COVID-19», – Полтавська ОДА

Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов заявив, що упродовж семи місяців лікарі одержали до 300% надбавки до окладу
На Полтавщині медики, які працюють із хворими на COVID-19, упродовж семи місяців одержали до 300% надбавки до окладу. Про це заявив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов. Виплати здійснюються через Національну службу здоров’я України.
- Полтавська ОДА та Національна служба здоров’я України налагодили ефективну співпрацю. Медичні установи області, які працюють із хворими на коронавірусну хворобу, оперативно уклали «ковід-контракти» з НСЗУ. Тому Полтавщина одна з перших областей почала виплачувати надбавки до 300% від окладу. Це важливо, адже медики – герої сьогодення. З березня включно до вересня медики області отримали свої заслужені надбавки, – сказав Олег Синєгубов.
Очільник Полтавщини поінформував про виплати:
- за березень надбавки отримали 78 медичних та інших працівників на суму 223 тисячі гривень;
- у квітні – 1612 осіб на суму 10,6 мільйона гривень;
- у травні – 529 людей на 6,3 мільйона гривень;
- у червні надбавки одержали 2172 медиків та інших працівників на суму 13,4 мільйона гривень;
- у липні – 730 людей на 4,9 мільйона гривень;
- у серпні – 2627 осіб на суму 10,1 мільйона гривень;
- у вересні – 1786 медичних та інших працівників на суму 15,9 мільйона гривень.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: adm-pl.gov.ua