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Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

«Медики Полтавщини повністю отримали надбавки за роботу з хворими на COVID-19», – Полтавська ОДА

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 410

 

Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов заявив, що упродовж семи місяців лікарі одержали до 300% надбавки до окладу

На Полтавщині медики, які працюють із хворими на COVID-19, упродовж семи місяців одержали до 300% надбавки до окладу. Про це заявив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов. Виплати здійснюються через Національну службу здоров’я України.


- Полтавська ОДА та Національна служба здоров’я України налагодили ефективну співпрацю. Медичні установи області, які працюють із хворими на коронавірусну хворобу, оперативно уклали «ковід-контракти» з НСЗУ. Тому Полтавщина одна з перших областей почала виплачувати надбавки до 300% від окладу. Це важливо, адже медики – герої сьогодення. З березня включно до вересня медики області отримали свої заслужені надбавки, – сказав Олег Синєгубов.


Очільник Полтавщини поінформував про виплати:

  • за березень надбавки отримали 78 медичних та інших працівників на суму 223 тисячі гривень;
  • у квітні – 1612 осіб на суму 10,6 мільйона гривень;
  • у травні – 529 людей на 6,3 мільйона гривень;
  • у червні надбавки одержали 2172 медиків та інших працівників на суму 13,4 мільйона гривень;
  • у липні – 730 людей на 4,9 мільйона гривень;
  • у серпні – 2627 осіб на суму 10,1 мільйона гривень; 
  • у вересні – 1786 медичних та інших працівників на суму 15,9 мільйона гривень.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: adm-pl.gov.ua
Теги: коронавірус коронавирус медики врачи доплаты медикам доплаты 300% НСЗУ
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