«Медики Полтавщини повністю отримали надбавки за роботу з хворими на COVID-19», – Полтавська ОДА

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 410

На Полтавщині медики, які працюють із хворими на COVID-19, упродовж семи місяців одержали до 300% надбавки до окладу. Про це заявив голова облдержадміністрації Олег Синєгубов. Виплати здійснюються через Національну службу здоров’я України.





- Полтавська ОДА та Національна служба здоров’я України налагодили ефективну співпрацю. Медичні установи області, які працюють із хворими на коронавірусну хворобу, оперативно уклали «ковід-контракти» з НСЗУ. Тому Полтавщина одна з перших областей почала виплачувати надбавки до 300% від окладу. Це важливо, адже медики – герої сьогодення. З березня включно до вересня медики області отримали свої заслужені надбавки, – сказав Олег Синєгубов.





Очільник Полтавщини поінформував про виплати: