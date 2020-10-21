Змінюється графік роботи у Кременчуцькому Центрі обслуговування платників

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 500

З 20 жовтня прийом відвідувачів у Центрі обслуговування платників Кременчуцької Державної податкової інспекції здійснюється з понеділка до п’ятниці. Прийматимуть кременчужан з 10.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області.





Податкова закликає зберігати дистанцію та користуватися електронними сервісами.





Подати звітність, отримати довідку і т.п. можна через Електронний кабінет - вхід за допомогою електронного ключа або BankID.





Також платники податків можуть скеровувати кореспонденцію засобами поштового зв’язку, або у сканованому вигляді електронною поштою на адресу: poltava.dpi03.tax.gov.ua, або за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету .