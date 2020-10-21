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Змінюється графік роботи у Кременчуцькому Центрі обслуговування платників

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 500

 

Обмеження та зміни повязані з епідеміологічною ситуацією

З 20 жовтня прийом відвідувачів у Центрі обслуговування платників Кременчуцької Державної податкової інспекції здійснюється з понеділка до п’ятниці. Прийматимуть кременчужан з 10.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області.


Податкова закликає зберігати дистанцію та користуватися електронними сервісами.


Подати звітність, отримати довідку і т.п. можна через Електронний кабінет - вхід  за допомогою електронного ключа або BankID. 


Також платники податків можуть скеровувати кореспонденцію засобами поштового зв’язку, або у сканованому вигляді електронною поштою на адресу: poltava.dpi03.tax.gov.ua, або за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету.

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Автор: Альона Душенко
Теги: податкова
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