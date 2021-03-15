Рахунки за опалення у Кременчуці за лютий: 62 грн квадрат — ще не межа, є й до 88 грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 703 Коментарів: 4

Кременчужани повідомляють, що рахунки за опалення у лютому шокували ще більше, ніж січневі. Зокрема, цю тему жваво обговорювали на сторінці «Кременчуцького Телеграфа» у фейсбуці.











Найбільше скаржилися на свої рахунки мешканці 9-поверхівки на вул. Велика набережна, 31. Вартість квадратного метру опалення у цьому будинку (послуги надає КП «Теплоенерго») перевалила за 60 грн. (ТЪ отримав кілька повідомлень від жителів цього будинку). Свій рахунок надіслала мешканка цього будинку Наталя Голубець: за 60 кв метрів до сплати понад 3800 грн.



Наталя обурена тим, що мер «обіцяв знизити тарифи, а в підсумку прийшли рахунки із захмарними сумами». Втім, після виборів знизити тарифи мер не обіцяв - мітинги під міськрадою не вплинули. Усі обіцянки лунали перед місцевими виборами. Тоді й відбулося зниження тарифів. Точніше, мерія ввела в дію нові розцінки та тепло і гарячу воду, розраховані відповідно до чинного Закону «Про житлово-комунальні послуги», не очікуючи, доки люди визначаться з новою формою договорів та укладуть їх з постачальниками (як того вимагає закон). На той час тарифи, розраховані за новою методикою, були нижчими за ті, що діяли раніше. Але так тривало недовго: вибори минули — і «грандіозні» знижки закінчилися. Діяли вони усього два з половиною місяці (із початку опалювального сезону до кінця грудня 2020 року). І вже з січня цього року мерія Кременчука підвищила тарифи на опалення обом постачальникам тепла — КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».









Причиною підвищення тарифів у мерії назвали нову ціну на газ для теплогенеруючих підприємств.









Вартість однієї гігакалорії тепла (встановлена рішенням виконкому Кременчуцької міськради) різна:

на лівобережжі (яке обслуговує ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» — 1796,4 за 1 Гкал;

на правобережжі та Занасипах (яке обслуговує КП «Теплоенерго») — 2040,44 за 1 Гкал.





60 гривень за квадрат — ще не межа





«Мій батько (пенсіонер) теж живе на Великій Набережній 31. Платіжка один до одного за 2- кімнатну!!! А в сусідньому будинку 9, 43 грн. Завтра йду в Теплоенерго з'ясовувати, у чому різниця», - написала у коментарях до платіжки по Великій набережній Тетяна Кушнірова.







Ми теж запитали в КП «Теплоенерго»: чому на Великій набережній 31 такі високі рахунки за тепло — може, це якась помилка? І що на підприємстві відповідають мешканцям?



Володимир Кійло, начальник абонентського відділу КП «Теплоенерго», запевнив нас, що ніякої помилки немає — усе відповідно до даних будинкового лічильника. Показники будинкових лічильників знімаються в одні й ті самі дати, щоправда, не 1 числа, а з 20 числа протягом трьох днів. Варто розуміти, що за лютий (хоча у місяці й було 28 днів) рахунок виставили за 30 розрахункових днів (потрапляє частина днів із січня).





— Якщо в будинку встановлений прилад обліку, то він фіксує фактичні витрати теплової енергії за розрахунковий період. Лютий був достатньо холодним порівняно з попередніми опалювальними періодами. У січні в цьому будинку вийшло 48,21 грн за кв м, за лютий — 60,64 грн за кв м, — каже Володимир Кійло про вартість опалення в будинку на Великій набережній, 31. — Так, порівняно з минулими опалювальними періодами вище. Так, за лютий минулого року було 50 грн за кв м, позаминулого — 52 грн. Але це — показники лічильників і тариф за гігакалорію, зауважує Володимир Кійло.

- У будинку на Великій набережній, 31 фактичний тариф на квадратний метр є найвищим по підприємству?

- Ні, є вище. Є 2-3 поверхові будинки (наприклад, на вулиці Східній), де по 6-8 квартир. І це велика проблема — будинки з малою опалювальною площею та аномально високим споживанням теплової енергії. Є будинки, в яких опалення одного квадратного метру коштувало 80-88 грн.

- Що ви відповідаєте людям на скарги про високу вартість опалення?

- Наш відділ відповідає, що прилад обліку не є засобом економії. Він лише дає інформацію про споживання. Що використано у будинку — те й використано. А розрахунки відповідають чинному законодавству.





Платіжки, які надіслали нам кременчужани, теж свідчать, що 60 гривень за квадрат — ще не межа.



Ось платіжка Валентини Бабченко. Опалення трикімнатної квартири площею 63 кв м коштувало 4763,58 грн. Тобто 75,6 грн за квадрат.







Кременчужанка Тетяна Рагозіна повідомила, що її рахунок за опалення квартири площею 51 кв метр — 3594,7 грн, тобто це 70,5 грн за один квадратний метр.



Що не так зі споживанням?

Причиною захмарних рахунків є, по-перше, високий тариф за гігакалорію тепла (до речі, по КП «Теплоенерго» — один із найвищих в Україні). По-друге, високе споживання. І якщо першим чинником мусимо завдячувати мерії. То другий на другий чинник — споживання — можна впливати.



Ми вже писали, що вартість опалення залежить від того, чи утеплений будинок, чи є в ньому ІТП (індивідуальний тепловий пункт), чи регулюється подача тепла. І власне, чи є в будинку господар, який опікується проблемами економії — зазвичай ці проблеми краще вирішуються в ОСББ.





Опалення одного квадратного метру в ОСББ обійшлося в 20 грн



До речі, в будинку на Великій набережній, 31 свого часу було створене ОСББ. Але частина співвласників із цим не погодилася, зазначаючи, що в них не спитали та порушена процедура. І суд за позовом однієї зі співвласниць скасував створення ОСББ...



За даними КП «Теплоенерго», витрати теплової енергії за лютий на 1 кв м у будинку на вул. Велика набережна, 31 складають 0,0297 Гкал на 1 кв м. Цікаво, що ці витрати менші за соціальний норматив на опалення, затверджений Кабміном (який використовується для розрахунку субсидій для будинків з лічильниками). Для Полтавської області цей соцнорматив (з урахуванням коригуючого коефіцієнту) складає 0,0411 Гкал на 1 кв м. Формально постачальника тепла навіть не звинуватиш у «перетопах».



З іншого боку, проблема «перетопів» таки існує: тариф для будинків без лічильників по «Теплоенерго», який розраховується за методикою з урахуванням зовнішньої температури повітря, склав 50 грн за кв м.



Але якщо натопити в будинках чітко за соціальним нормативом, то опалення одного квадратного метру коштуватиме:

83 грн за кв м — для абонентів «Теплоенерго»;

73,8 грн за кв м — для абонентів ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Частково у цьому й полягає проблема співвласників: у тих, хто має субсидію, вона зазвичай покриває витрати на опалення (власна частка платежу невисока). І цим людям не потрібне ОСББ. А інші платять за надмірне споживання...