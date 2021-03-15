«Кременчукводоканал» оцінить масштаби «порталу» на вулиці Леонова, ведуться аварійні роботи

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 400

«Кременчукводоканал» веде аварійні роботи на вулиці Леонова, де утворилося провалля. За його словами, провалився каналізаційний колектор діаметром 800.











Наразі водоканальці добираються до труби, задіяна техніка. Та оцінити масштаби провалля та характер пошкоджень засобами телеметрії буде можливо буде лише вночі, коли припиняться стоки, зараз їх відкачують. Про це розповів «Телеграфу» віцемер з комунальних питань Іван Москалик. Тож бригади працюватимуть і вночі. Водії, будьте обережні!



Аварійні роботи на колекторі проведуть, проте в подальшому треба буде міняти велику ділянку труби. Іван Москалик додав, що колектор на вулиці Леонова перебуває в аварійному стані. Одна аварія (в районі перехрестя Леонова з Першотравневою та поворотом на Занасип) уже була в 2019 році. Наразі управління капітального будівництва розробляє проєкт заміни колектора. Але він потребуватиме значних грошей.





- Як і у випадку з ремонтами шляхопроводів (пивзаводівського та на Свіштовській — ред.) місто саме не потягне цю заміну. Треба буде залучати і область - і кошти резервного фонду, і фонду екології, - вважає Іван Москалик.