Перебої з електропостачанням: де у Кременчуці не буде світла 16 березня

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

16 березня у місті можливі тимчасові перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансфораторних підстанцій та повітряних мереж.

За інформацією від АТ «Полтаваоленерго», до перебоїв з електроенергією слід готуватись громадянам, які проживають за наступними адресами:

З 6.00 до 18.00: вул. Шевченка, 76-101

вул. Махоркова, 4-20

вул. Небесної Сотні, 66-105

вул. І. Ткаченка

вул. Новоселівська

вул. Приреченська

вул. Ромаданівська

пров. Прорізний

пров. Щемилівський

пров. Ткаченка

пров. Новий.

З 8.00.до 17.00: вул. Зинаїди Тулуб

вул. Паркова

вул. Андріївська

вул. Новомежева

пров. Фруктовий

пр. Парковий

вул. Марка Вовчка

пров. Размислова

вул. Івана Приходька, 11-25

пров. Літературний

вул. Якова Петруся

вул. Броніслава Урбанського

вул. Рокитнянська

вул. Барвінкова

вул. Грушевського

пров. Якова Петруся

туп. Айвазовського.

Автор: Тамара Зінченко