Перебої з електропостачанням: де у Кременчуці не буде світла 16 березня

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
16 березня у місті можливі тимчасові перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням поточних та капітальних ремонтів трансфораторних підстанцій та повітряних мереж.
За інформацією від АТ «Полтаваоленерго», до перебоїв з електроенергією слід готуватись громадянам, які проживають за наступними адресами:
З 6.00 до 18.00:
- вул. Шевченка, 76-101
- вул. Махоркова, 4-20
- вул. Небесної Сотні, 66-105
- вул. І. Ткаченка
- вул. Новоселівська
- вул. Приреченська
- вул. Ромаданівська
- пров. Прорізний
- пров. Щемилівський
- пров. Ткаченка
- пров. Новий.
З 8.00.до 17.00:
- вул. Зинаїди Тулуб
- вул. Паркова
- вул. Андріївська
- вул. Новомежева
- пров. Фруктовий
- пр. Парковий
- вул. Марка Вовчка
- пров. Размислова
- вул. Івана Приходька, 11-25
- пров. Літературний
- вул. Якова Петруся
- вул. Броніслава Урбанського
- вул. Рокитнянська
- вул. Барвінкова
- вул. Грушевського
- пров. Якова Петруся
- туп. Айвазовського.