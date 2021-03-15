Кременчук

Перебої з електропостачанням: де у Кременчуці не буде світла 16 березня

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 299

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

16 березня у місті можливі тимчасові перерви в електропостачанні, пов’язані з проведенням поточних та капітальних ремонтів  трансфораторних підстанцій та повітряних мереж.


За інформацією від АТ «Полтаваоленерго», до перебоїв з електроенергією слід готуватись громадянам, які проживають за наступними адресами:


З 6.00 до 18.00:

  • вул. Шевченка, 76-101
  • вул. Махоркова, 4-20
  • вул. Небесної Сотні, 66-105
  • вул. І. Ткаченка
  • вул. Новоселівська
  • вул. Приреченська
  • вул. Ромаданівська
  • пров. Прорізний
  • пров. Щемилівський
  • пров. Ткаченка
  • пров. Новий.


З 8.00.до 17.00:

  • вул. Зинаїди Тулуб
  • вул. Паркова
  • вул. Андріївська
  • вул. Новомежева
  • пров. Фруктовий
  • пр. Парковий
  • вул. Марка Вовчка
  • пров. Размислова
  • вул. Івана Приходька, 11-25
  • пров. Літературний
  • вул. Якова Петруся
  • вул. Броніслава Урбанського
  • вул. Рокитнянська
  • вул. Барвінкова
  • вул. Грушевського
  • пров. Якова Петруся
  • туп. Айвазовського.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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