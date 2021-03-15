Відсутність мотивації та низькі зарплати: українці не задоволені умовами праці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 224

«Потрібно, щоб саме умови праці, а не управляючі та керівники примушували людей працювати» (Р.Хасімото, прем’єр-міністр Японії у 1996-1998 роках)

Лише 12,2% українців цілком задоволені умовами праць і не бажають нічого міняти. Згідно дослідження, проведеного The Point, на збільшення рівня зарплатні сподівається 48,5% опитаних.





Що ж саме не влаштовує більшість людей у повсякденній праці:

Низька фінансова мотивація – 47,7%

Відсутність натхнення – 34,1%

Відсутність нормального спілкування з колегами – 21,4%

Нехватка часу для виконання поставлених завдань – 18,1%

Відсутність особистих зустрічей з колегами – 17%

Дехто бажав би поєднувати дистанційну форму праці з офісною роботою, змінити робочий дрес-код на більш неформальний. А комусь просто не вистачає розуміння у колі колег.









Трійка найпопулярніших критеріїв при виборі роботодавця:

Рівень заробітної платні – 92,1%

Можливість кар’єрного росту – 54,4%

Гнучкий графік – 41,2%

Цікаво, що дуже важливим критерієм виявився інтер’єр офісного приміщення: він має першочергове значення для 68,4% опитаних, у той час як 11,4% не надають значення інтер’єрам – головне щоб зарплата була на достойному рівні.









На скільки піклуються роботодавці про охорону здоров’я





У 2020-2021 роках особливого значення набуло те, чи переймається роботодавець здоров’ям працівників. Згідно опитуванню, цьому питанню приділяють увагу лише 17,8% роботодавців, частково піклується про працівників 38,4%. А 24,6% компаній зовсім не хвилює самопочуття співробітників.









Формат праці





Щодо формату праці, то протягом останнього року популярності набрала дистанційна робота. Практика показала, що вона не тільки допомагає зберегти здоров’я в умовах пандемії, а й підвищує ефективність праці в цілому. Яку ж форму праці обирають українці

Поєднання офісної та дистанційної форм праці – 45,9%

Ніколи не працювали дистанційно, лише в офісі – 14,7%

При наявності альтернативи обирають офіс – 12,4%

Надають перевагу виключно дистанційній формі праці – 13,3%

«ТелеграфЪ» також пропонує кременчужанам теж взяти участь в експрес-опитуванні.