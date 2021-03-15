Відсутність мотивації та низькі зарплати: українці не задоволені умовами праці

«Потрібно, щоб саме умови праці, а не управляючі та керівники примушували людей працювати» (Р.Хасімото, прем’єр-міністр Японії у 1996-1998 роках)
Лише 12,2% українців цілком задоволені умовами праць і не бажають нічого міняти. Згідно дослідження, проведеного The Point, на збільшення рівня зарплатні сподівається 48,5% опитаних.
Дехто бажав би поєднувати дистанційну форму праці з офісною роботою, змінити робочий дрес-код на більш неформальний. А комусь просто не вистачає розуміння у колі колег.
Цікаво, що дуже важливим критерієм виявився інтер’єр офісного приміщення: він має першочергове значення для 68,4% опитаних, у той час як 11,4% не надають значення інтер’єрам – головне щоб зарплата була на достойному рівні.
У 2020-2021 роках особливого значення набуло те, чи переймається роботодавець здоров’ям працівників. Згідно опитуванню, цьому питанню приділяють увагу лише 17,8% роботодавців, частково піклується про працівників 38,4%. А 24,6% компаній зовсім не хвилює самопочуття співробітників.
Щодо формату праці, то протягом останнього року популярності набрала дистанційна робота. Практика показала, що вона не тільки допомагає зберегти здоров’я в умовах пандемії, а й підвищує ефективність праці в цілому. Яку ж форму праці обирають українці
«ТелеграфЪ» також пропонує кременчужанам теж взяти участь в експрес-опитуванні.