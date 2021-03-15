Кременчук, Бізнес/Робота, Робота, Україна, Світ

Відсутність мотивації та низькі зарплати: українці не задоволені умовами праці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 224

 

«Потрібно, щоб саме умови праці, а не управляючі та керівники примушували людей працювати» (Р.Хасімото, прем’єр-міністр Японії у 1996-1998 роках)

Лише 12,2% українців цілком задоволені умовами праць і не бажають нічого міняти. Згідно дослідження, проведеного The Point, на збільшення рівня зарплатні сподівається 48,5% опитаних.


Що ж саме не влаштовує більшість людей у повсякденній праці:

  • Низька фінансова мотивація – 47,7%
  • Відсутність натхнення – 34,1%
  • Відсутність нормального спілкування з колегами – 21,4%
  • Нехватка часу для виконання поставлених завдань – 18,1%
  • Відсутність особистих зустрічей з колегами – 17%

Дехто бажав би поєднувати дистанційну форму праці з офісною роботою, змінити робочий дрес-код на більш неформальний. А комусь просто не вистачає розуміння у колі колег.


 


Трійка найпопулярніших критеріїв при виборі роботодавця:

  • Рівень заробітної платні – 92,1%
  • Можливість кар’єрного росту – 54,4%
  • Гнучкий графік – 41,2%

Цікаво, що дуже важливим критерієм виявився інтер’єр офісного приміщення: він має першочергове значення для 68,4% опитаних, у той час як 11,4% не надають значення інтер’єрам – головне щоб зарплата була на достойному рівні.


 


На скільки піклуються роботодавці про охорону здоров’я


У 2020-2021 роках особливого значення набуло те, чи переймається роботодавець здоров’ям працівників. Згідно опитуванню, цьому питанню приділяють увагу лише 17,8% роботодавців, частково піклується про працівників 38,4%. А 24,6% компаній зовсім не хвилює самопочуття співробітників.



Формат праці


Щодо формату праці, то протягом останнього року популярності набрала дистанційна робота. Практика показала, що вона не тільки допомагає зберегти здоров’я в умовах пандемії, а й підвищує ефективність праці в цілому. Яку ж форму праці обирають українці

  • Поєднання офісної та дистанційної форм праці – 45,9%
  • Ніколи не працювали дистанційно, лише в офісі – 14,7%
  • При наявності альтернативи обирають офіс – 12,4%
  • Надають перевагу виключно дистанційній формі праці – 13,3%

 

«ТелеграфЪ» також пропонує кременчужанам теж взяти участь в експрес-опитуванні.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: робота зарплата опрос

Чи бажали б ви змінити умови своєї праці, і як саме?

Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх