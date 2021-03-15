За добу на COVID-19 захворіли 22 кременчужанина: серед них немовля

Вчора, 21:51 Переглядів: 350

Сьогодні, 15 березня, в Кременчуці зареєстрували 22 нових випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 11 жінок віком від 34 до 85 років, 10 чоловіків віком від 43 до 86 років та 3-місячне немовля. Із них 14 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 8 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 70 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 26 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.



Всього зареєстровано 6 143 випадки: одужало 5 683, померло 168.





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