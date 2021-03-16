Дороги у Кременчуці лататимуть у борг: новий кредит на 30 мільйонів у компанії Матицина

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 1 203 Коментарів: 8

На поточний ремонт доріг (тобто латання ям), як і в попередні роки, КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» знову візьме кредит. 11 березня сесія Кременчуцької міськради дала дозвіл підприємству на непоновлювальну кредитну лінію у розмірі 30 мільйонів гривень у ТОВ «Фінансова компанія «ПФБ кредит».





Навіщо кредит?

Як сказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, який ухвалили депутати, на поточний ремонт та утримання доріг цьогоріч потрібно 100,75 млн грн. Та в міському бюджеті на 2021 рік на ці потреби передбачено 76, 8 млн грн. Крім цього, ШРБУ має кредиторську заборгованість минулих років у розмірі понад 7 мільйонів гривень за матеріали та послуги, при цьому близько 5 мільйонів погасити за рахунок поточних асигнувань (на рік) не може.

Саме цим розривом реального фінансування із потребами департамент ЖКГ пояснює необхідність для кредиту ШРБУ у розмірі 30 млн грн.





При обговоренні рішення на сесії мер Віталій Малецький пояснив, що ШРБУ братиме не одразу всю суму кредиту, а частинами – залежно від потреби.





У випадку прострочення сплати за кредитом передбачені пеня та штрафні санкції.

Умови кредитування

Про умови кредиту ми довідалися з пояснювальної записки:

вид кредиту - непоновлювальна кредитна лінія (надання грошових коштів частинами в межах встановленого ліміту кредитування);

ліміт кредитування – 30 млн грн;

строк кредитування – до липня 2025 року (до 5 років);

відтермінування зі сплати тіла кредиту – до квітня 2022 року;

графік погашення кредиту – щомісячно з квітня 2022 року по липень 2025 року по 750 тис грн;

відсоткова ставка – 19,8% річних;

сплата відсотків – щомісячно у строк з першого по десяте число місяця, що слідує за тим, в якому були нараховані проценти;

сплата частини кредиту – щомісячно до 25 числа, згідно графіку;

комісії – відсутні;

цілі кредитування - на виконання послуг з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів та поповнення обігових коштів;

забезпечення виконань зобов’язань за кредитом – застава рухомого майна (без обов’язкового нотаріального посвідчення договору застави рухомого майна);

у випадку прострочення Позичальником строків (термінів) повернення кредиту, Позичальник сплачує Товариству проценти передбачені договором фінансового кредиту (19,8% річних), а також пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми прострочення за кожен день такого прострочення, у відповідності з чинним законодавством України.





Передбачені й інші штрафи за порушення умов кредитування. Так, якщо в бюджеті на наступний рік не буде передбачена сума на погашення кредиту, ТОВ «Фінансова компанія «ПФБ кредит» залишає за собою право вимагати погашення кредиту достроково і сплатити неустойку.

Кредит надається під заставу техніки та майна ШРБУ, а також приміщень територіальної громади міста, які перебувають на балансі КГЖЕП «Автозаводське». Ні рішення міськради, ні пояснювальна записка не мітить переліку цього майна. (Умови договору затверджує потім виконком).





Крім відсотків, будуть і додаткові фінансові витрати за кредитом: на послуги з оціночної діяльності, оформлення договору застави та інші платежі, пов’язані з цим оформленням.

Хто заробляє на кредиті?

За даними аналітичної системи YouControl, яка акумулює дані відкритих державних реєстрів, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Фінансова компанія «ПФБ кредит» є Володимир Матицин – колишній директор Кременчуцького НПЗ, а нині Почесний громадянин Кременчука і меценат.





Нинішній секретар міськради Юрій Гриценко та керівник фракції «Рідне місто» Олександр Роженко пов’язані з Володимиром Матициним діловими зв’язками (Гриценко в минулому працював у одній з його структур, Роженко працює зараз). Втім, у пояснювальній записці вибір компанії, яка надасть кредит, пояснюється найбільш вигідними умовами, за даними моніторингу.





На піар є, на дороги не вистачило

Міська рада не вперше дає добро на кредит для того, щоб залатати дороги. Кредитує одна й та сама фінустанова. При цьому сума зросла: минулого разу (у 2018 році) кредитна лінія на три роки складала 20 млн грн. Зараз, беручи 30 мільйонів, з відсотками треба повернути майже 36 (і це не враховуючи додаткових витрат на оформлення кредиту). У той час як з року в рік не вистачає грошей на дороги, депутати при затвердженні бюджету більшістю проголосували за виділення 20,9 мільйонів на піар собі та міському голові – на утримання «Кременчуцької міської телерадіокомпанії», у тому числі понад 9 мільйонів – на «безкоштовну» газету.