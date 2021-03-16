Дороги у Кременчуці лататимуть у борг: новий кредит на 30 мільйонів у компанії Матицина

На поточний ремонт доріг (тобто латання ям), як і в попередні роки, КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» знову візьме кредит. 11 березня сесія Кременчуцької міськради дала дозвіл підприємству на непоновлювальну кредитну лінію у розмірі 30 мільйонів гривень у ТОВ «Фінансова компанія «ПФБ кредит».
Як сказано у пояснювальній записці до проєкту рішення, який ухвалили депутати, на поточний ремонт та утримання доріг цьогоріч потрібно 100,75 млн грн. Та в міському бюджеті на 2021 рік на ці потреби передбачено 76, 8 млн грн. Крім цього, ШРБУ має кредиторську заборгованість минулих років у розмірі понад 7 мільйонів гривень за матеріали та послуги, при цьому близько 5 мільйонів погасити за рахунок поточних асигнувань (на рік) не може.
Саме цим розривом реального фінансування із потребами департамент ЖКГ пояснює необхідність для кредиту ШРБУ у розмірі 30 млн грн.
При обговоренні рішення на сесії мер Віталій Малецький пояснив, що ШРБУ братиме не одразу всю суму кредиту, а частинами – залежно від потреби.
У випадку прострочення сплати за кредитом передбачені пеня та штрафні санкції.
Про умови кредиту ми довідалися з пояснювальної записки:
Передбачені й інші штрафи за порушення умов кредитування. Так, якщо в бюджеті на наступний рік не буде передбачена сума на погашення кредиту, ТОВ «Фінансова компанія «ПФБ кредит» залишає за собою право вимагати погашення кредиту достроково і сплатити неустойку.
Кредит надається під заставу техніки та майна ШРБУ, а також приміщень територіальної громади міста, які перебувають на балансі КГЖЕП «Автозаводське». Ні рішення міськради, ні пояснювальна записка не мітить переліку цього майна. (Умови договору затверджує потім виконком).
Крім відсотків, будуть і додаткові фінансові витрати за кредитом: на послуги з оціночної діяльності, оформлення договору застави та інші платежі, пов’язані з цим оформленням.
За даними аналітичної системи YouControl, яка акумулює дані відкритих державних реєстрів, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ Фінансова компанія «ПФБ кредит» є Володимир Матицин – колишній директор Кременчуцького НПЗ, а нині Почесний громадянин Кременчука і меценат.
Нинішній секретар міськради Юрій Гриценко та керівник фракції «Рідне місто» Олександр Роженко пов’язані з Володимиром Матициним діловими зв’язками (Гриценко в минулому працював у одній з його структур, Роженко працює зараз). Втім, у пояснювальній записці вибір компанії, яка надасть кредит, пояснюється найбільш вигідними умовами, за даними моніторингу.
Міська рада не вперше дає добро на кредит для того, щоб залатати дороги. Кредитує одна й та сама фінустанова. При цьому сума зросла: минулого разу (у 2018 році) кредитна лінія на три роки складала 20 млн грн. Зараз, беручи 30 мільйонів, з відсотками треба повернути майже 36 (і це не враховуючи додаткових витрат на оформлення кредиту). У той час як з року в рік не вистачає грошей на дороги, депутати при затвердженні бюджету більшістю проголосували за виділення 20,9 мільйонів на піар собі та міському голові – на утримання «Кременчуцької міської телерадіокомпанії», у тому числі понад 9 мільйонів – на «безкоштовну» газету.