Американський сухпай передали до кременчуцького музею

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До кременчуцького музею АТО/ООС, який знаходиться у ВПУ №7 передали американський суховий пайок. Про це повідомляють на сторінці Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.





- Сухий пайок. Поява і початок використання сухих пайків відносять к франко-прусській війні 1870 - 1871рр. В той час офіцери служби тилу Германської імперської армії почали використовувати супові концентрати, доречі, під маркою Knorr. А к кінцю дев'ятнадцятого віку військові відомства практично усіх найбільших держав (США, Франція, Британська, Німецька та Російська імперії) почали в різних видах використовувати сухі пайки. Нещодавно, наші друзі з міста Полтави (начальник відділу у Полтавській області Міністерства у справах ветеранів України Олександр Товпига) передали нам до музею АТО/ООС #ВПУ_7 упаковку американського сухпайка(меню 13), який, як гуманітарна допомога поставлявся до нашої армії в начальний період АТО, - повідомив Володимир Поляков.





За його словами, щоб використовувати сухпай, як музейний експонат, вміст упаковки віддали на дегустацію дівчатам із волонтерської групи «Кременчук». Заключення: їсти можна, але наші кращі.