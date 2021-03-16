Де, коли і за скільки зможе оздоровитись кременчуцька малеча

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Працюватимуть 29 пришкільних та 10 профільних таборів з денним перебуванням на базі шкіл та закладвів позашкільної освіти

Кременчуцька міська рада оприлюднила проект рішення стосовно літнього дитячого відпочинку. Для організації дозвілля юних кременчужан цього року по максимуму використають можливості навчально-виховних та позаміських дитячих закладів.





Департамент у справах сімей та дітей організує роботу:

Військово-патріотичного табору «Миротворець» на базі філії дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зоряний»

Ігрових майданчиків за місцем проживання комунального закладу позашкільної освіти «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» при 28 клубах міста

Корабельно-шлюпкової практики для дітей на базу клуба юних моряків «Гардемарин» в дитячому закладі праці та відпочинку «Юнга» з цілодобовим перебуванням.

Встановили й терміни роботи цього закладу: - з 1 червня 2021 по 7 червня 2021;

- з 11 червня 2021 по 17 червня 2021;

- з 23 червня 2021 по 30 червня 2021;

- з 4 липня 2021 по 11 липня 2021 для здійснення корабельно-шлюпкових походів річкою Дніпро.



Розмір батьківської доплати за перебування дитини складатиме 60 грн (при повній вартості 130 грн).





Традиційно на дітей чекатимуть позаміські дитячі табори:

«Зоряний»

«Сонячний»

«Супутник»

«Енергетик»

«Ерудит».

Працюватимуть 29 пришкільних та 10 профільних таборів з денним перебуванням на базі шкіл та закладвів позашкільної освіти.





Працюватимуть вони з 7 по 25 червня 2021.





Вартість харчування дитини тут становитиме 40 грн/день (560 грн за повну зміну).





Від оплати повністю звільнять пільгові категорії громадян, до яких входять:

Діти-сироти

Діти, позбавлені батьківського піклування

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій

Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти), брав безпосередню участь у АТО, забезпеченні національної безпеки та стримуванні збройної агресії РФ

Діти учасників-добровольців, які брали безпосередню участь у АТО та забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах АТО

Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, що фактично проживають у Кременчуцькій міській територіальній громаді

Діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

Діти з інвалідністю

Діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф

Діти з багатодітних і малозабезпечених сімей

Діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків

Діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи

Діти, які перебувають на диспансерному обліку

Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї

Діти, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій або загинули в зоні проведення АТО, операції об’єднаних сил, забезпеченні її проведення

Діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов

Пільга у розмірі 50% від вартості харчування надається батькам дітей, котрі:

є відмінниками навчання;

стали переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

є лідерами дитячих громадських організацій;

є членами творчих колективів та спортивних команд.

Департамент охорони здоров’я забезпечить навчання медичних працівників з подальшим направленням у заклади дитячого оздоровлення та організує проходження обов’язкового медогляду для усіх працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, тож за здоров’я малих можна не хвилюватись.