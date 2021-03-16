Синдром Пеле: як хокеїсту «Кременчука» вдалося забити ювілейну шайбу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 415

«Краще б я не знав про ювілейну шайбу, це мені дуже заважає», - Тимур Гриценко

Хокеїст «Кременчука» Тимур Гриценко забив ювілейну шайбу у ворота суперника. Гол Тимура Гриценко у ворота «Крижаних Вовків» став для нього ювілейним в чемпіонаті України – 100 (94 у регулярці + 6 у плей-оф). Всі свої шайби він закидав у складі «Кременчука». Також ця шайба стала 1 000 у поточному розіграші УХЛ Паріматч-2020/21.





Пресаташе кременчуцького клубу Олександр Геєнко розповів, як хокеїст боровся з синдромом Пеле.













Синдром Пеле Гриця



...Цього моменту очікував весь світ. Король футболу Пеле згадував, що перед тим як забити 1000 гол, на кожен матч йому доводилося виходити в обстановці страшного преса. Темпераментні бразильські вболівальники і журналісти вимагали, щоб кожен наступний матч виявився вирішальним - що варто для нього 5 разів відправити м'яч у сітку воріт суперника в одній грі?! Півтора місяці всі з нетерпінням чекали футбольного дива, доводячи часом великого футболіста до відчаю.



19 листопада 1969 року «Сантос» приймав на 100-тисячному стадіоні «Маракана» «Васко да Гама». При рахунку 1:1 був призначений пенальті, до 11-метрової точки підійшов Пеле. Удар виявився точним… Матч був припинений, герою урочисто вручили пам'ятну футболку з незвичайним номером - 1000. Пеле зробив в ній коло пошани уздовж радісних трибун стадіону «Маракана» і відправився в роздягальню, на поле замість нього вийшов запасний гравець. Після такого грандіозної події всі довго не могли заспокоїтися. Ювіляр отримав від ФІФА диплом з дарчим надписом: «Футбольний світ аплодує видатному досягненню Едеона Аррантаса до Нассименто, який забив 1 000 м'ячів». А уряд Бразилії заявив, що в країні буде випущена спеціальна поштова марка мільйонним тиражем...









…Сучасні дні, 22 лютого 2021 року. У матчі чемпіонату УХЛ Паріматч п’ятого сезону «Кременчук» - «Донбас» (5:2), нападник кременчужан Тимур Гриценко робить гольовий дубль. Після гри кажу Грицю: «Наступна твоя шайба ювілейна – 100 в чемпіонатах України!».



Чотири поєдинки Гриценко не міг забити гол, а після матчу з «Краматорськом» він каже: «Краще б я не знав про ювілейну шайбу, це мені дуже заважає». З посмішкою відповів: «Синдром Пеле».



І ось 13 березня 2021 року в поєдинку з «Крижаними Вовками» (7:1) Тимур знімає «синдром Пеле», зробивши рахунок 5:1! Пройшло всього три тижні від останнього його голу, а королю футболу для цього знадобилось вдвоє більше…



P.S. Колись, безумовно, буде створений «Клуб 100 голів в чемпіонатах України з хокею», і ви знайдете там прізвище Тимура Гриценко…