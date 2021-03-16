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Синдром Пеле: як хокеїсту «Кременчука» вдалося забити ювілейну шайбу

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 415

 

«Краще б я не знав про ювілейну шайбу, це мені дуже заважає», - Тимур Гриценко

Хокеїст «Кременчука» Тимур Гриценко забив ювілейну шайбу у ворота суперника. Гол Тимура Гриценко у ворота «Крижаних Вовків» став для нього ювілейним в чемпіонаті України – 100 (94 у регулярці + 6 у плей-оф). Всі свої шайби він закидав у складі «Кременчука». Також ця шайба стала 1 000 у поточному розіграші УХЛ Паріматч-2020/21.


Пресаташе кременчуцького клубу Олександр Геєнко розповів, як хокеїст боровся з синдромом Пеле. 


«Кременчук» разгромив «Крижаних Вовків»



Синдром Пеле Гриця


...Цього моменту очікував весь світ. Король футболу Пеле згадував, що перед тим як забити 1000 гол, на кожен матч йому доводилося виходити в обстановці страшного преса. Темпераментні бразильські вболівальники і журналісти вимагали, щоб кожен наступний матч виявився вирішальним - що варто для нього 5 разів відправити м'яч у сітку воріт суперника в одній грі?! Півтора місяці всі з нетерпінням чекали футбольного дива, доводячи часом великого футболіста до відчаю.


19 листопада 1969 року «Сантос» приймав на 100-тисячному стадіоні «Маракана» «Васко да Гама». При рахунку 1:1 був призначений пенальті, до 11-метрової точки підійшов Пеле. Удар виявився точним… Матч був припинений, герою урочисто вручили пам'ятну футболку з незвичайним номером - 1000. Пеле зробив в ній коло пошани уздовж радісних трибун стадіону «Маракана» і відправився в роздягальню, на поле замість нього вийшов запасний гравець. Після такого грандіозної події всі довго не могли заспокоїтися. Ювіляр отримав від ФІФА диплом з дарчим надписом: «Футбольний світ аплодує видатному досягненню Едеона Аррантаса до Нассименто, який забив 1 000 м'ячів». А уряд Бразилії заявив, що в країні буде випущена спеціальна поштова марка мільйонним тиражем...


 


…Сучасні дні, 22 лютого 2021 року. У матчі чемпіонату УХЛ Паріматч п’ятого сезону «Кременчук» - «Донбас» (5:2), нападник кременчужан Тимур Гриценко робить гольовий дубль. Після гри кажу Грицю: «Наступна твоя шайба ювілейна – 100 в чемпіонатах України!».


Чотири поєдинки Гриценко не міг забити гол, а після матчу з «Краматорськом» він каже: «Краще б я не знав про ювілейну шайбу, це мені дуже заважає». З посмішкою відповів: «Синдром Пеле».


І ось 13 березня 2021 року в поєдинку з «Крижаними Вовками» (7:1) Тимур знімає «синдром Пеле», зробивши рахунок 5:1! Пройшло всього три тижні від останнього його голу, а королю футболу для цього знадобилось вдвоє більше…


P.S. Колись, безумовно, буде створений «Клуб 100 голів в чемпіонатах України з хокею», і ви знайдете там прізвище Тимура Гриценко…

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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